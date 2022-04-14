Alkollü koca karısını, arkadaşlarına hakaret ettiği için bıçaklamış Gözü dönmüş kocanın göğsünden bıçakladığı kadın yoğun bakımda

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın yoğun bakımda tedaviye alındı. Gözaltına alınan koca ise karısını arkadaşlarına hakaret ettiği için bıçakladığını söyledi.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan A. (50) isimli alkollü bir şahıs, eşi Y.U.A. (35) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gözü dönmüş koca, eline aldığı bir bıçağı, eşinin göğsüne sapladı. Eşini yaralayan şahıs, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ağır yaralı olarak ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözü dönmüş koca ise, olay yerine gelen polis ekiplerine, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ederek teslim oldu. Ağır yaralı olan kadın, daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Polis merkezine götürülen İrfan A. ise ilk ifadesinde eşinin sürekli arkadaşlarına hakaret ettiğini, kendisinin de bu duruma sinirlenerek eline aldığı bıçakla eşini yaraladığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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