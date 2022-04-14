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CHP’li Paşa’dan Büyükşehir'e doğrudan temin eleştirisi CHP’li meclis üyesi Mehmet Nuri Paşa: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı için sahne kurulum bedeli yaklaşık 136 bin TL, bir ihale yapılsa belki de daha ekonomik olur” “Bir sürü işi özellikle bir firmaya veriyorsunuz. Bu firmanın sadece tasarım değil, dekor, sanatçı organizasyon alımı, albüm hazırlık çalışmaları, davetiye ve broşür alımı var, canlı yayın ve kameraman temini var, Bu işlerin yüzde 90’ından fazlasını 22-b,d ve 21-f ile almıştır. Yasal olabilir ama ben çok etik görmedim”

İHA

CHP’li Paşa’dan Büyükşehir'e doğrudan temin eleştirisi CHP’li meclis üyesi Mehmet Nuri Paşa: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı için sahne kurulum bedeli yaklaşık 136 bin TL, bir ihale yapılsa belki de daha ekonomik olur” “Bir sürü işi özellikle bir firmaya veriyorsunuz. Bu firmanın sadece tasarım değil, dekor, sanatçı organizasyon alımı, albüm hazırlık çalışmaları, davetiye ve broşür alımı var, canlı yayın ve kameraman temini var, Bu işlerin yüzde 90’ından fazlasını 22-b,d ve 21-f ile almıştır. Yasal olabilir ama ben çok etik görmedim”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı birinci oturumunda, CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Nuri Paşa, doğrudan teminle alınan bir çok işi eleştirdi. Ses sistemi, sahne kurulum, canlı yayın gibi işleri hep aynı firmanın aldığına dikkat çeken Paşa “Belediyemiz pek çok proje hazırlama hizmetini doğrudan temin ya da 21 F ile alıyor. Basit projeleri bile dışarı yaptırıyoruz. Ses sistemi ve sahne kurulum sistemi tarih ve firma aynı. Yine aynı firma yine aynı konu. Kültür Müdürlüğü’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı için sahne kurulum için yaklaşık 136 bin TL. Bir ihale yapılsa belki de daha ekonomik olur diye düşünüyorum” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı birinci oturumu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mecliste zaman zaman kısa süreli tartışmalar da yaşandı. CHP grubu, Kandıra Cebeci Mahallesi Kışla Sokak adresinde uzun süre önce yapılan altyapı çalışmalarının tamamlanmadan bırakılması ve Cengiz Topel Limanı'nın durumu ile ilgili önerge verdi. Önergelerin yazılı olarak cevaplandırılmasına karar verildi. Mecliste, ilk olarak denetim komisyonu raporu okundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin CHP’li meclis üyesi Mehmet Nuri Paşa, Kocaeli genelinde demir köprü tadilatları işinin, neden özel davet gerektiren 21/b pazarlık usulü ile yapıldığının anlaşılamadığını ifade ederek, "21/b pazarlık usulü, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden, yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde, idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması hallerinde uygulanır. Köprülerin tadilatında bu sebeplerin hiçbirinin olduğunu düşünmüyorum. Köprülerin sıfırdan yapımı söz konusu olsa belki bu usul uygulanabilir ama tadilat işinde davet usulünün uygulanması anlaşılabilir değildir. 400 gün süreli olacak bir işin ne gibi bir acelesi olabilir? Ayrıca bu işte de benim kötü niyetli olarak gördüğüm firmalardan biri ihaleyi almıştır. 5 firma davet ediliyor. Emay, Sarka yapı, İlke Yapı, Parkan İnşaat, Ense Teknoloji Yapı. 3 firma teklif veriyor” dedi.
Doğrudan teminlerde bir konuya dikkat çeken Paşa, "Bazı firmalar, ilk verdikleri fiyatları çok yüksek tutup, sonra aşırı derecede düşürüp işi alıyorlar, sonra davet etmeye devam ediyoruz. Bu konuda da hassas davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin Karamürsel’de profil alımı var. 3 tane firma davet ediliyor. Bu işin yaklaşık maliyeti 318 bin TL. ikinci teklifler isteniyor 375 bin TL veren firma 95 bin TL düşüp bu işi alıyor. En çok düşen firma bu işi alıyor. Madem ki bu 95 bin TL daha düşük yapılıyorsa neden birinci fiyatı neden bu kadar yüksek veriyorlar" diye konuştu.

"Ses, sahne sistemi hep aynı firma"
Birbirlerine yakın tarihlerde yapılan etkinliklerde doğrudan temin ile alınan işlerin olduğunu söyleyen Paşa, "İhale yoluyla da yapılabilir. Ses sistemi ve sahne kurulum sistemi tarih ve firma aynı. Yine aynı firma, yine aynı konu. Kültür Müdürlüğü’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı için sahne kurulum bedeli 136 bin TL. Bir ihale yapılsa belki de daha ekonomik olur diye düşünüyorum. Belediyemiz pek çok proje hazırlama hizmetini doğrudan temin ya da 21f ile alıyor. Basit projeleri bile dışarı yaptırıyoruz. Kendi bünyemizdeki firmalara, mühendislere yaptıramaz mıyız? Örneğin Maşukiye Aygır Dere ıslah işi. Bunları kendi bünyemizde yapamaz mıyız? Bir sürü işi özellikle bir firmaya veriyorsunuz. Arkadaşalar, 'Bu firmaya güveniyoruz' dediler. Bu firmanın sadece tasarım değil, dekor, sanatçı organizasyon alımı, albüm hazırlık çalışmaları, davetiye ve broşür alımı var, canlı yayın ve kameraman temini var, konserler düzenleme işi alımı var. Bu işlerin yüzde 90’ından fazlasını 22b,d ve 21f ile almıştır. Yasal olabilir ama ben çok etik görmedim. Tek bir ihaleyle yapılması gereken işleri çoğunlukla doğrudan temin ve 21f ile yapıyoruz. Karamürsel’de yol kenarlarına kanal yapım işçiliği yapılıyoruz. Kanal işçiliğini başka bir firmaya, betonları da başka firma üzerinden yapmışız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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