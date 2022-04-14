Eşinin göğsünden bıçakladığı Yasemin yoğun bakımda (2)

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TUTUKLANDI

Kocaeli'de, tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak yaralayan İrfan Altıntaş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2022-04-14 20:51:32



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