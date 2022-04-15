Sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan çocuk, yaşamını yitirdi



Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Suat Kılıç'ın park etmek için geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki Yusuf Yılmaz, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit Gültepe Fatih Mahallesi Neşe Sokak üzerinde meydana geldi. İzmit Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Suat Kılıç, iddiaya göre, belediyeye ait plakası öğrenilemeyen kamyoneti park etmek için geri manevra yaptı. Bu sırada aracın arkasında olan Yusuf Yılmaz'ı göremeyen sürücü, çocuğa çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yaptığı sırada, küçük çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. Aile üyelerinin sürücüye saldırmak istemesi üzerine ise bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sürücü Suat Kılıç'ı polis merkezine götürdü. Mahalledeki gerginlik güçlükle sakinleştirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-04-14 23:51:50



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