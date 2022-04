Kaçak olarak tramvaya biniyordu, artık belediyenin kadrolu personeli

Kocaeli'de kaçak olarak bindiği tramvayda şehri gezen, yolcuların maskotu olan köpeğe Ulaşım Park personeli sahip çıktı. Artık belediyenin kadrolu personeli olan köpeğe, 'Kahve' ismi konuldu. Kahve için Ulaşım Park A.Ş bahçesine kulübe yapıldı.

Kocaeli'de Yahya Kaptan ile Seka Park arasında sefer düzenleyen tramvaya, durakta yolcu gibi bekleyip, kaçak olarak binen köpek sosyal medyada ilgi görmeye başladı. Yolcular ile birlikte koltukta oturan köpek, şehri gezip, keyfi gelince indi. Tramvayın en tatlı kaçak yolcusu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal harekete geçti. Serhan Çatal'ın, 'Bu köpeği biz sahiplenelim' talimatı üzerine Ulaşım Park A.Ş.'de güvenlik görevlisi olarak görev yapan hayvansever Ömer Ayhan hemen harekete geçti. Köpeğin adını ‘Kahve’ koyduklarını ifade eden Ayhan, köpeği veterinere götürerek kısırlaştırdı, aşılarını ve tedavilerini yaptırdı. Mama ve kulübe gibi ihtiyaçlarını temin eden Ayhan, sokak hayvanlarına karşı çok duyarlı olduklarının altını çizdi.



“Çok güzel bir yuvası oldu”

Kahve’nin tramvayda kimseye zarar vermediğini ifade eden Ömer Ayhan, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark’ta güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Görev yaptığım sırada bu köpeği tramvayda gezerken gördüm. Sıcak olduğu için, yolculara zarar vermeden sürekli tramvaya biniyordu. Bir duraktan inip diğer durakta tekrar biniyordu ve bu, sürekli devam etti. Sonunda, ‘Bu şekilde olmayacak’ dedik. Köpeği sahiplendirmemiz gerektiğini düşündüm. Önce veterinere götürüp kısırlaştırdık, tedavilerini ve aşılarını yaptırdık. Fakat Ulaşım Park Genel Müdürümüz Serhan Çatal, köpeği bizim sahiplenmemiz gerektiğini söyledi. Tramvayı bu kadar seviyor ve gezginse, onu tramvaydan uzaklaştırmamamız gerektiğini belirtti. Kulübe, mama, tasma vb. gereken her şey alındı. Adını da ‘Kahve’ koyduk. Kahve bundan sonra bizimle beraber. Ben de burada çalıştığım için hayatına benim yanımda devam edecek. Çok güzel bir yuvası oldu. Yaklaşık 34 aydır Kahve’yi tramvayda görüyordum. Sosyal medya hesaplarımdan da sürekli ‘Bu köpeği sahiplendirmeliyiz’ diye ilan geliyordu. Nasip bugüneymiş. Ulaşım Park Genel Müdürümüz Serhan Çatal’a da teşekkür ediyorum. Bize en büyülük iyiliği o yaptı. Artık onun da bir yuvası oldu” dedi.



“Kocaeli’nin her yerindeyiz”

Kocaeli’nin ulaşımında görevli olan çalışanların sokak hayvanlarına karşı olan duyarına değinen Ayhan, “Biz, Kocaeli’nin her yerindeyiz. Otobüs şoförlerimiz, güvenlik görevlerimiz, vatmanlarımız kışın ihtiyaç sahibi bir hayvan gördüğünde hemen mama yardımında bulunuyor. Hayvanlar toplu taşıma araçlarına binmek istediğinde de hiçbir şekilde araçtan indirmiyoruz. Hasta veya yaralı bir hayvan gördüğümüz zaman asla o şekilde bırakıp gitmemeye çalışıyoruz. Hemen veterinerle iletişime geçip büyükşehir belediyesi ile irtibata geçip rehabilitasyon merkezlerine aldırıyoruz, hatta sonrasında tedavilerini de takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ulaşım Park A.Ş'nin bahçesine köpek için kulübe yapıldı.

