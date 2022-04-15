Kocaeli'nin yardım tırı Ukrayna'da yemek dağıtımına devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mobil yemek tırı, Ukrayna’nın Lviv şehrinde savaştan etkilenen kişilere yemek dağıtımına devam ediyor.
Ukrayna’da yaşayanlara destek olmak için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mobil yemek tırını bölgeye göndermişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kısa bir süre önce Antikkapı A.Ş.’nin bünyesine kattığı mobil yemek tırında, 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, bağımsız 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Ukrayna’nın Lviv kentinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren tır, günlük 1200 kişiye 3 çeşit yemek veriyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.