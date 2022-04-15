Ömer Türkçakal Bulvarında bahar temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, zakkum ağaçlarının budaması yaparak çevre temizliğini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok bölgede budama ve çevre temizliği çalışmaları yapmaya devam ediyor. Yaz ayları öncesinde ağaçların ve çevrenin temizliğini gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri bu çerçevede Ömer Türkçakal Bulvarında çalışma başlattı.

Ekipler hem ağaçların budamasını yapıyor hem de çevre temizliğini sürdürüyor.

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