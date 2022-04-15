Damlar Vadisi Millet Bahçesi'nde çalışmalar hızlandı

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Başiskele Belediyesi, Damlar Vadisi Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarına hız verdi.

Başiskele’nin ikinci büyük millet bahçesi Damlar Vadisi’nde çalışmalar sürüyor. Çocuklar için doğal malzemelerden çocuk oyun parkı, yetişkinler için yürüyüş parkuru, tenis kortu, piknik alanları ve daha birçok şey yapan Başiskele Belediyesi, yeni fidanlar da dikerek vadinin yeşiline yeşil kattı. Belediye ekiplerince yürüyüş parkurları üzerine lavanta, kekik, ada çayı, melisa otu ve biberiyeden oluşan aromatik bitkiler dikildi.

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