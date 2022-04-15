Bakan Varank: "Yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz" "Yenilikçi olmayan hiçbir işletme kendisine piyasada yer bulamayacak" "Yüksek hızlı şarj istasyonları konusunda proaktif bir yaklaşım ortaya koyduk"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: "Yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz" "Yenilikçi olmayan hiçbir işletme kendisine piyasada yer bulamayacak" "Yüksek hızlı şarj istasyonları konusunda proaktif bir yaklaşım ortaya koyduk"

İHA

Bakan Varank: "Yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz" "Yenilikçi olmayan hiçbir işletme kendisine piyasada yer bulamayacak" "Yüksek hızlı şarj istasyonları konusunda proaktif bir yaklaşım ortaya koyduk"

Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni’ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz" dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni gerçekleştirildi. Törende, Hepsiburada firması ile TÜBİTAK arasında yapay zeka protokolü imzalanırken, Hepsiburada firması ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında coğrafi işaretli ürünler ile ilgili protokol imzalandı. Yapılan iş birlikleri ile eticaret sektörünün daha da gelişmesi, eticaret sektöründeki sorunların yapay zeka yardımıyla kolaylıkla çözülebilmesi ve eticaret platformunda coğrafi işaretli ürünlerin ön plana çıkarılarak farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

“Yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz”
İki önemli iş birliği için bir araya geldiklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bunlardan bir tanesi Hepsiburada TÜBİTAK iş birliği. Bu iş birliği sayesinde sürekli büyüyen eticaret sektörünün yaşadığı sorunlara yapay zeka yoluyla çözümler geliştireceğiz. Yapay zeka bugünün teknoloji dünyasının olmazsa olmazı. Her sektörü bambaşka bir boyuta taşıma kapasitesine sahip. Otomotiv endüstrisini ele alalım. Bugün otomobiller insanların içerisinde vakit geçirebileceği yaşam alanlarına dönüşüyor. Oyun sektörüne baktığımızda artık ne gerçek ne sanal ayırt etmekte zorlanıyoruz. Alışveriş sanal deneme kabini uygulamalarıyla eğlenceye dönüştü. Sağlıktan tarıma, otomotivden savunmaya, eğitimden güvenliğe her alandaki işleyiş adeta baştan yazılıyor. Yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bizim pusulamız. Yapay Zeka Enstitüsü de bu alanda ektiğimiz tohumlardan sadece bir tanesi” dedi.

“Bu iş birliği ile Türkiye kazanacak”
Yapay Zeka Enstitüsünde özel sektör ve kamunun bir araya gelerek çalışmalar geçekleştireceğini aktaran Bakan Varank, “Burada geliştirilen temel teknolojiler, algoritmalar kısa sürede tüm sektörlerin kullanımına açılacak. İşte Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde kurulan ETicaret Yetkinlik Merkezi de eticarette yapay zeka çözümlerine öncülük edecek. Hepsiburada TÜBİTAK iş birliğinde kişiselleştirme, daha etkili satış, akıllı arama, sanal asistan gibi yapay zeka uygulamaları bir adım öteye taşınacak. Taraflar bilgi, deneyim, altyapı ve uzmanlıklarını karşılıklı olarak paylaşıma açacaklar. Nihayetinde bu iş birliği ile hem kurumlarımız, hem elektronik ticaret sektörü, hem diğer sektörler, hem Türkiye kazanacak” diye konuştu.

“Ürünlerimizi her türlü kötü kullanımdan ve taklitten koruyoruz”
Türk Patent ve Marka kurumu ve Hepsiburada arasında imzalanan protokole de değinen Bakan Varank, “Bu iş birliği ile coğrafi işaretlere yönelik yeni bir çalışma başlatılıyor. Coğrafi işaretli ürünler Hepsiburada’da ön plana çıkarılarak coğrafi işaret farkındalığı artırılacak. Coğrafi işaretler her memleketin kendine özgü değerlerini temsil ediyor. Emekle, alın teriyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve tecrübenin korunmasını sağlıyor. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu değerlere her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Mersin’in cezeryesini, Van’ın otlu peynirini, Gaziantep’in baklavasını, Erzurum’un Oltu taşını her türlü kötü kullanımdan ve taklitten koruyoruz” şeklinde konuştu.

“Avrupa Birliği nezdinde tescilli 7 coğrafi işaretimiz mevcut”
Tescilli coğrafi işaret sayısının 2002 yılında toplamda 50 kadar olduğuna değinen Bakan Varank, “Şimdi, sadece 2021 yılında 352 adet coğrafi işaretin tescilini gerçekleştirdik. Tabii bizim hedefimiz daha yüksek. Asıl coğrafi işaretlerimizi uluslararası arenaya taşıdığımızda başarımızı katmerlemiş oluruz. Berlin döneri tabelalarını görünce rahatsız oluyorsak, Yunanistan baklavayı sahiplenince üzülüyorsak, buna karşı yapmamız gereken belli. Örneğin Gaziantep bu noktada adımını attı ve Gaziantep baklavası Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret olarak tescil edildi. Şu anda Avrupa Birliği nezdinde tescilli 7 coğrafi işaretimiz mevcut. Gelecek ay inşallah bu sayı 8’e yükselecek. Ancak Türkiye gibi medeniyetlerin kesişim noktası olan, kültürlerin harmanlandığı kadim ülkemize bu sayıların yakışmadığını söylememiz gerekiyor. Arkadaşlar bu sayının önümüzdeki dönemde 100’e çıkacağını söylediler. Ama ben bunun da üzerine çıkabileceğimize yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Yenilikçi olmayan hiçbir işletme kendisine piyasada yer bulamayacak”
Yenilikçi olmayan ve iş birliğine yanaşmayan işletmelerin ileride piyasada kendilerine yer bulamayacağını belirten Varank, "Öyle ‘Şirketimi kurdum, bir ürün ürettim ve bununla yola devam edeyim’ deme şansınız yok. Çünkü bugün trendler arz yönlü değil talep yönlü belirleniyor. Müşteri taleplerine göre şekil alıyor. Müşteriler sürekli daha iyisini daha yenisini talep ediyor. İşte bu ihtiyaçlara karşılık verebilmenin yolu inovasyondan ve işbirliğinden geçiyor. Göreceksiniz çok yakın gelecekte yenilikçi olmayan ve işbirliğine yanaşmayan hiçbir işletme kendisine piyasada yer bulamayacak. Sürekli bir dönüşümün olduğu bir piyasada işletmelerin işi bundan sonra daha da zor" ifadelerine yer verdi.

“Yüksek hızlı şarj istasyonları konusunda proaktif bir yaklaşım ortaya koyduk”
Bu dönemin en önemli gündem maddelerinden bir tanesinin elektrikli araçlar olduğunu dile getiren Bakan Varank, "İşte biz burada da kamu olarak özel sektöre liderlik ediyoruz. Yüksek hızlı şarj istasyonları konusunda proaktif bir yaklaşım ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız bundan iki hafta önce yüksek hızlı şarj istasyonları destek programını kamuoyuna ilan etmişti. Bin 500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını cumartesi itibarıyla yani yarından itibaren başvuruya açıyoruz. Bundan sonrası için artık top sizde. Başarı için kamunun gayretlerini özel sektörün girişimciliğinin takip etmesi gerekiyor. Bu manada işletmelerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sizlerin dönüşüme ayak uydurarak pozisyonunuzu geliştirebilmeniz bu ülkenin geleceğinin teminatıdır" dedi.

“Milli zenginliklerimizin tanıtımını önemsiyoruz”
Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise "Türk Patent ve Marka Kurumu’yla yaptığımız işbirliğiyle; bölge sınırları içinde kalmış yüzlerce coğrafi işaretli ürünü, önce Türkiye’nin dört bir köşesine, ardından da global pazarlara ulaştırıyoruz. Böylece bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak Hepsi Türkiye’den programını coğrafi işaretli ürünlerle güçlendiriyoruz. Milli zenginliklerimizin tanıtımını, yerel üreticilerimizin desteklenmesini ve tüketici farkındalığı yaratılmasını önemsiyoruz. İşbirliğimizin sürdürülebilir tarıma, yerel ekonomilere ve bölgesel gelişim farklarını azaltmasına önemli katkısı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Damlar Vadisi Millet Bahçesi'nde çalışmalar hızlandı
YEREL HABERLER Damlar Vadisi Millet Bahçesi'nde çalışmalar hızlandı
Kentsel dönüşüm projesinde 47 hak sahibi kura heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüm projesinde 47 hak sahibi kura ...
Devrilen kamyonda yaralanan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen kamyonda yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Ömer Türkçakal Bulvarında bahar temizliği
YEREL HABERLER Ömer Türkçakal Bulvarında bahar temizliği
Yüzyılların Osmanlı geleneği hayat buldu, market borçları sıfırlandı İhtiyaç sahibi ailelerin market borçlarını ödediler
YEREL HABERLER Yüzyılların Osmanlı geleneği hayat buldu, market ...
Kocaeli'nin yardım tırı Ukrayna'da yemek dağıtımına devam ediyor
YEREL HABERLER Kocaeli'nin yardım tırı Ukrayna'da yemek dağıtımına ...
Kaçak olarak tramvaya biniyordu, artık belediyenin kadrolu personeli
YEREL HABERLER Kaçak olarak tramvaya biniyordu, artık belediyenin ...
Öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi
Mimar Sinan Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Mimar Sinan Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarında sona ...
Kent Geneli Trafik İyileştirme Projeleri için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Kent Geneli Trafik İyileştirme Projeleri için ...
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil ...
TEM’de kaza: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de kaza: 1 ölü 1 yaralı
Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü ...
Sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan çocuk, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında ...
Araç ile duvarın arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Araç ile duvarın arasına sıkışan çocuk hayatını ...
Eşinin göğsünden bıçakladığı Yasemin yoğun bakımda (2)
YEREL HABERLER Eşinin göğsünden bıçakladığı Yasemin yoğun bakımda ...
Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı
TEM’de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi TEM'de kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler ...
Karşı şeride geçen otomobil işçi servisine ok gibi saplandı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen otomobil işçi servisine ok gibi ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisi toplandı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: "Geçtiğimiz 3 yılda 2 milyar borç ödedik"
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisi ...
Ahır değil, Kocaeli sahili Sahilden 360 ton hayvan gübresi çıkartıldı Dere güzergahında bulunan hayvan besi çiftlikleri mercek altında
YEREL HABERLER Ahır değil, Kocaeli sahili Sahilden 360 ton hayvan ...
CHP’li Paşa’dan Büyükşehir'e doğrudan temin eleştirisi CHP’li meclis üyesi Mehmet Nuri Paşa: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı için sahne kurulum bedeli yaklaşık 136 bin TL, bir ihale yapılsa belki de daha ekonomik olur” “Bir sürü işi özellikle bir firmaya veriyorsunuz. Bu firmanın sadece tasarım değil, dekor, sanatçı organizasyon alımı, albüm hazırlık çalışmaları, davetiye ve broşür alımı var, canlı yayın ve kameraman temini var, Bu işlerin yüzde 90’ından fazlasını 22-b,d ve 21-f ile almıştır. Yasal olabilir ama ben çok etik görmedim”
YEREL HABERLER CHP’li Paşa’dan Büyükşehir'e doğrudan temin ...
Refüje çarpan otomobil hurdaya döndü, sıkışan yaralıları itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Refüje çarpan otomobil hurdaya döndü, sıkışan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.