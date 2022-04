Bakan Varank: Yüksek hızlı şarj istasyonu destek programını yarından itibaren başvuruya açıyoruz

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)-SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonları destek programına başvuruları yarın açacaklarını söyleyerek, "1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açıyoruz. Başarı için kamunun gayretlerini özel sektörün girişimciliğinin takip etmesi gerekiyor. Bu manada işletmelerimize büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde TÜBİTAK, Türk Patanet ve Marka Kurumu ile Hepsiburada iş birliğiyle hayata geçirilecek olan 'Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği' imza töreni Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde yapıldı. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Beldiye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ ile iş insanları katıldı.

'YAPAY ZEKA BUGÜNÜN TEKNOLOJİ DÜNYASININ OLMAZSA OLMAZI'

Bakan Varank törende yaptığı konuşmada yapay zekada Türkiye olarak baş aktörlerden biri olabilmek için çalıştıklarını söyleyerek, "Bu iş birliği sayesinde sürekli büyüyen e-ticaret sektörünün yaşadığı sorunlara yapay zeka yoluyla çözümler geliştireceğiz. Yapay zeka bugünün teknoloji dünyasının olmazsa olmazı. Her sektörü bambaşka bir boyuta taşıma kapasitesine sahip. Otomotiv endüstrisini ele alalım. Bugün otomobiller insanların içerisinde vakit geçirebileceği yaşam alanlarına dönüşüyor. Oyun sektörüne baktığımızda artık ne gerçek ne sanal ayırt etmekte zorlanıyoruz. Alışveriş sanal deneme kabini uygulamalarıyla eğlenceye dönüştü. Sağlıktan tarıma, otomotivden savunmaya, eğitimden güvenliğe her alandaki işleyiş adeta baştan yazılıyor. Yapay zekada Türkiye olarak baş aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bizim pusulamız. Yapay Zeka Enstitüsü de bu alanda ektiğimiz tohumlardan sadece bir tanesi. Enstitümüzde özel sektör ve kamu bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirecek. Burada geliştirilen temel teknolojiler, algoritmalar kısa sürede tüm sektörlerin kullanımına açılacak. İşte Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde kurulan E-Ticaret Yetkinlik Merkezi de e-ticarette yapay zeka çözümlerine öncülük edecek. Hepsiburada TÜBİTAK iş birliğinde kişiselleştirme, daha etkili satış, akıllı arama, sanal asistan gibi yapay zeka uygulamaları bir adım öteye taşınacak. Taraflar bilgi, deneyim, altyapı ve uzmanlıklarını karşılıklı olarak paylaşıma açacaklar" dedi.

'ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIDIĞIMIZDA BAŞARIMIZI KATMERLEMİŞ OLURUZ'

Coğrafi işaretli ürünlerle alakalı olarak yapılan iş birliğinin bu alana bir ivme kazandıracağını belirten Bakan Varank, "Tabi bizim hedefimiz daha yüksek. Asıl coğrafi işaretlerimizi uluslararası arenaya taşıdığımızda başarımızı katmerlemiş oluruz. Berlin döneri tabelalarını görünce rahatsız oluyorsak, Yunanistan baklavayı sahiplenince üzülüyorsak buna karşı yapmamız gereken belli. Örneğin Gaziantep bu noktada adımını attı ve Gaziantep baklavası Avrupa Birliği´nde coğrafi işaret olarak tescil edildi. Şu anda Avrupa Birliği nezdinde tescilli 7 coğrafi işaretimiz mevcut. Gelecek ay inşallah bu sayı 8´e yükselecek. Ancak Türkiye gibi medeniyetlerin kesişim noktası olan, kültürlerin harmanlandığı kadim ülkemize bu sayıların yakışmadığını söylememiz gerekiyor. Arkadaşlar bu sayının önümüzdeki dönemde 100´e çıkacağını söylediler. Ama ben bunun da üzerine çıkabileceğimize yürekten inanıyorum. Peki bu rakamlar neden önemli? Neden bu rakamları artırmalıyız? AB ülkelerinde coğrafi işaretli ürünlerin market değeri 100 milyar eurolara yaklaştı. Gıda ve içecek sektörü içerisindeki payının yüzde 7´ler civarında olduğu tahmin ediliyor. İşte doğru adımlarla bizim bu piyasadan daha fazla pay elde etmemiz pekala mümkün. Bu manada coğrafi işaretli ürünlerle alakalı olarak yapılan iş birliği, bu alana bir ivme kazandıracak" diye konuştu.

'YENİLİKÇİ OLMAYAN İŞLETME PİYASADA YER BULAMAYACAK'

Bakan Varank, gelecekte yenilikçi olmayan ve iş birliğine yanaşmayan hiçbir işletmenin kendisine piyasada yer bulamayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tabi burada Türkiye´nin milyar dolar değerlemeye ulaşan altı unicornundan biri olan Hepsiburada sağ olsun, bu iş birliklerinde taşın altına elini koydu. Hem e-ticaret sektörünün hem de girişimcilerimizin rekabetçiliğine yönelik öncü bir rol üstlendi. Bu vesileyle kendilerine de hassaten teşekkür ediyorum. Bugün geçmişe nazaran oldukça farklı bir dünyada yaşıyoruz. Eğitim, sağlık, tarım, sanayi, ticaret. Nereye bakarsak bakalım dünün dünyasından bir şeyler görmek giderek zorlaşıyor. Geleneksel girişimcilerin ticarete yön verdiği dönemler artık yok. Öyle şirketimi kurdum, bir ürün ürettim ve bununla yola devam edeyim deme şansınız yok. Çünkü bugün trendler arz yönlü değil talep yönlü belirleniyor. Müşteri taleplerine göre şekil alıyor. Müşteriler sürekli daha iyisini daha yenisini talep ediyor. İşte bu ihtiyaçlara karşılık verebilmenin yolu inovasyondan ve işbirliğinden geçiyor. Göreceksiniz çok yakın gelecekte yenilikçi olmayan ve işbirliğine yanaşmayan hiçbir işletme kendisine piyasada yer bulamayacak. Lafı eğip bükmeden açıkça söylemek gerekirse sürekli bir dönüşümün olduğu bir piyasada işletmelerin işi bundan sonra daha da zor. Bakınız her dönüşüm sürecinde bizi ziyarete geliyorlar. AVM´ler trend olduğunda küçük esnaf geliyor. Diyorlar ki, 'Bu AVM´ler bizi bitirdi'. E-ticaret siteleri trend olduğunda bu sefer AVM´ler geliyor, 'Efendim, bu E-ticaret siteleri bizi bitirdi' E işte şimdi de metaverse gündemde. Birçok ticari işletme bugün metaverse evreninde mağazalarını açmaya başladı"

YÜKSEK HIZLI ŞARJ İSTASYONLARI İÇİN DESTEK

Bakan Varank yüksek hızlı şarj istasyonları destek programına başvuruları yarın açacaklarını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Bu dönemin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi nedir? Elektrikli araçlar. İşte biz burada da kamu olarak özel sektöre liderlik ediyoruz. Yüksek hızlı şarj istasyonları konusunda proaktif bir yaklaşım ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan iki hafta önce yüksek hızlı şarj istasyonları destek programını kamuoyuna ilan etmişti. 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını cumartesi itibarıyla yani yarından itibaren başvuruya açıyoruz. Bundan sonrası için artık top sizde. Başarı için kamunun gayretlerini özel sektörün girişimciliğinin takip etmesi gerekiyor.

Bu manada işletmelerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sizlerin dönüşüme ayak uydurarak pozisyonunuzu geliştirebilmeniz bu ülkenin geleceğinin teminatıdır."

'YENİ TEKNOLOJİLERİ ÜRETEBİLEN BİR NOKTAYA GELMENİN HEYECANINI TAŞIYORUZ'

Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise, "Türkiye´nin Hepsiburadası olarak, ticaretin dijitalleşmesi için en yeni teknolojileri kullanmaktan ziyade, en yeni teknolojileri üretebilen bir noktaya gelmenin sorumluluğu ve heyecanını taşıyoruz. Bu anlamda bugün atılacak imzaların da geleceğin Türkiye'si ve Türkiye´nin geleceği için el ele gönül gönüle vermenin bir adımı olduğunu düşünüyorum. Bugünün dünyasında 'dijital bağımsızlık' kavramının çok ama çok önemli hale geldiğini görüyoruz. Türkiye´nin dijitalleşen ticaretle çok daha güçlenmesi ve küresel rekabette öne çıkması sektörümüzün en büyük yerli oyuncusu olarak en önemli motivasyonumuz. Hepsiburada olarak kurulduğumuz günden bu yana teknolojinin yıkıcı değil yapıcı gücüne inanıyoruz. Yapay zekanın kullanımında da ulusal strateji belgesinde de belirtilen değerler ve ilkeleri çok önemli buluyoruz. İnsan haklarına, demokratik değerlere, çevreye ve biyolojik sistemlere saygılı, tarafsız ve adil bir yapay zeka ekosistemine katkı sunmak Hepsiburada´nın öncelikleri arasında yer alıyor" dedi.

Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği imza töreninin ardından Hepsiburada'nın kargo robotunun getirdiği plaket Hanzade Doğan tarafından Bakan Varank'a verildi. Bakan Varank daha sonra tescilli ürünlerin bulunduğu stantları gezerek üreticilerden bilgi aldı.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-04-15 14:15:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.