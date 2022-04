Başkan Şayir: "Önemli bir lojistik üssünün kurulmasını hedefliyoruz" Dilovası'na yapılması planlanan projeler masaya yatırıldı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Kuzey OSB’ler ile limanlar arasında Devlet Demiryolları tarafından yapılacak bir raylı sistemin çalışmalarını başlattık. Kuzey OSB’ler bölgesinde de önemli bir lojistik üssünün kurulmasını hedefliyoruz" dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçenin ulaşım, eğitim, sağlık ve güvenliği konularında fikir alışverişi için Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, T.C.D.D 1. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Başpınar ve OSB başkanlarıyla bir araya geldi.



"Kuzey OSB’ler bölgesinde de önemli bir lojistik üssünün kurulmasını hedefliyoruz"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Şayir, "Son 3 yılda ilçemize önemli katma değer sağladık. 55 milyon bütçesi olan bir belediye olmamıza rağmen bakanlıklarımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemizin de destekleri ile yapılan ve yapılacak olan tüm yatırımların toplamı 2 milyar 650 milyonluk dev bir değer oluşturduk. Önümüzdeki en büyük hedeflerimizden birisi ilçemizdeki trafik yoğunluğunu azaltacak, önemli bir tasarruf sağlayacak, yük ve lojistik taşımacılığını kolaylaştıracak, Kuzey OSB’ler ile limanlar arasında Devlet Demiryolları tarafından yapılacak bir raylı sistemin çalışmalarını başlattık. Kuzey OSB’ler bölgesinde de önemli bir lojistik üssünün kurulmasını hedefliyoruz. Tabi önemli bir maliyet gerektiren büyük bir proje. Bununla ilgili olarak sayın kaymakamımız Metin Kubilay ile üzerimize düşeni yapacak ve bu talebimizi ilgili makamlara ileteceğiz. Sizlerden de ülkemizin önemli sanayicileri olarak bu konuda destek istiyoruz" dedi.



"Dilovası sanayisinin, yapılacak olan bir fuar alanıyla taçlandırılmasını istiyoruz"

Dilovası'nın önemli geçiş noktalarından biri olduğunu kaydeden Şayir, "Coğrafi konum olarak önemli bir merkeze sahip olan Dilovası’nda neden bir fuar alanı olmasın. İlçemiz sanayi üssü, 25 milyonluk bir havzanın merkezidir. Ülke ekonomisine büyük bir katma değer sağlayan Dilovası sanayisinin yapılacak olan bir fuar alanıyla taçlandırılmasını istiyoruz. İlçemizde yapılacak olan bir fuar alanıyla ilçemizin her alanda önemli gelişme sağlayacağına inanıyoruz. Bunun için Dilovası Belediyesi olarak sanayicimize her türlü desteği sunmaya hazırız. Sanayicilerimizden fuar alanı konusunda çalışma yapmasını rica ediyorum. Demiryolları ağıyla ve fuar alanıyla bölgemiz büyük bir cazibe daha kazanacaktır" diye konuştu.



"Tavşancıl yeniden hayata kazandırılıyor"

Sanayiciden bölgeye yatırım yapmalarını isteyen Başkan Şayir, "Tavşancılımızda başladığımız tarihi evlerin yeniden hayata kazandırılması ile birlikte yepyeni bir Dilovası’nı gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz. 'Bu kentte sanayicimizle birlikte büyüyeceğiz' diyoruz. Tavşancıl yeniden hayata kazandırılıyor ve cazibesi artmaya yeni yatırımlar almaya başlıyor. Bir sanayicimiz yaklaşık 30 villalık bir projeye başlayacak. Sizlerin de bu tür yatırımlarla kentimize katkı sunmanızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"Hep birlikte daha güzel bir Dilovası’nı hep birlikte inşa edelim"

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ise "Ülkemiz ve kentimiz her geçen gün büyüyor. Yapılan yatırımlarla birlikte hem vatandaşlarımız hem de sanayicimiz geleceğe daha umutla bakarken, ilçemizde faaliyet gösteren ve ülkemizin önemli OSB ve sanayicileri olan sizlerin de bu kentin geleceğine sunduğunuz katkıları ilçemize sağladığınız katma değeri çok iyi biliyoruz. Dilovası’nın yeni bir vizyona sahip olmaya çalışması sizlerin destekleriyle olacaktır. Son yıllarda sanayicilerimizin özellikle eğitime sonrasında sağlık ve güvenlik noktasında sundukları katkılar bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Çalışkan bir belediye başkanına sahibiz. Yeni bir Dilovası’nı inşa etmeye çalışan belediye başkanımıza sahip çıkacağız. Kentimiz ve sanayimiz için gelin hep birlikte daha güzel bir Dilovası’nı hep birlikte inşa edelim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.