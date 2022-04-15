Bilişim Vadisi'nde yapay zeka ve coğrafi işaretli ürünlerde iş birliği imzaları atıldı



Hepsiburada yapay zeka ve coğrafi işaretli ürünlerde iş birliğine gittiErgün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde Hepsiburada, TÜBİTAK-BİLGEM, Türk Patent ve Marka Kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´nın himayesiyle, 'Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İşbirliği´ imza töreni gerçekleştirildi.TÜBİTAK-BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü´nün 'E-Ticaret Yetkinlik Merkezi' ve 'Coğrafi İşaretli Ürünlerin E-Ticaret Sektörü Kanalıyla Geliştirilmesi' için yapılan imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğan Online ve Hepsiburada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türk Marka ve Patent Kurumu Başkanvekili Cemil Başpınar, iş insanları ve öğrenciler katıldı.BİLİM İNSANLARI YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARINA KAYNAK OLACAKE-ticaret sektörünün karşılaştığı problemlerin çözümünde kullanılacak yapay zeka yöntemlerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapacak Yapay Zeka Enstitüsü'nün E-Ticaret Yetkinlik Merkezi, Hepsiburada'nın desteğiyle kuruldu. TÜBİTAKBİLGEM bünyesindeki enstitüde Hepsiburada´nın verileri KVKK doğrultusunda anonimleştirilerek, araştırmacı ve bilim insanlarının yapay zeka çalışmalarına kaynak olacak. Bu merkezle, Türkiye´nin Yapay Zeka Stratejileri doğrultusunda, tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve girişimcilik ekosistemiyle birlikte çalışarak, faaliyetlerde bulunulacak. Ayrıca e-ticaret sektörünün karşılaştığı gerçek saha problemlerinin çözümünde kullanılacak yapay zeka yöntemleri araştırılacak ve geliştirilecek.COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER E-TİCARET SEKTÖRÜYLE GELİŞTİRİLECEKTürk Patent ve Marka Kurumu ve Hepsiburada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde 'Coğrafi İşaretli' ürünlerin e-ticaret sektörü kanalıyla geliştirilmesi için iş birliği yapıyor. İş birliğinin amacı, geleneksel, yöresel hammaddeyle yerel niteliklere bağlı üretilen ürünlerin yasal olarak da korunmasını ifade eden 'coğrafi işaretli' ürünleri, e-ticaret platformuyla desteklemek ve hem Türkiye hem de dünyada milyonlarca kişiyle buluşturmayı hedefliyor. Proje ile coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalığı artırmak ve yerel üreticilerin desteklenmesini de hedefleniyor. Bu alanda verilecek eğitimlerle hem üretici hem de tüketicinin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirici eğitimleri de kapsayan projeyle, milli zenginliklerin tanıtımı da amaçlanıyor. Yerel üreticileri desteklediği HepsiTürkiye´den programına Temmuz 2021´de başlayan Hepsiburada, Türk Patent Kurumu´nun 'coğrafi işaretli' ürün olarak tescil ettiği ürünleri, geliştirilen platformuyla Türkiye´nin dört bir yanına ve dünyaya ulaştırıyor. Hepsiburada, HepsiTürkiye´den programıyla sürdürülebilir tarıma ve yerek ekonomilere fayda sağlamayı hedefliyor.HANZADE DOĞAN: YAPAY ZEKA VE BÖLGESEL KALKINMA BAŞLIKLARI BİZİ BİR ARAYA GETİRDİTemelinde teknoloji ve merkezinde insan bulunan yeni atılımlara imza atmak için biraraya gelindiğini söyleyen Hanzade Doğan, "Bugün burada ülkemiz adına çok önemli olduğuna inandığım, temelinde `teknoloji´, merkezinde ise `insan´ bulunan yepyeni atılımlara, birlikte imza atmak üzere bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye´nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin oluşmasını sağlayan, ülkemizin sanayi ve teknoloji alanındaki gelişiminin önünü açan Sanayi ve Teknoloji Bakamınız sayın Mustafa Varank´a, TÜBİTAK Başkan´ımız sayın Hasan Mandal´a ve Türk Marka ve Patent Kurumu Başkanvekili sayın Cemil Başpınar´a ve işbirliği içerisinde bu çalışmaları var eden, destek sunan herkese teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye´nin geleceği ve geleceğin Türkiye´si için kritik öneme sahip iki konu, 'yapay zeka' ve 'bölgesel kalkınma' başlıkları bizi bir araya getirdi. Yapay zekayı tıpkı 1990´larda hayatımıza giren internet devrimi gibi dünyanın geleceğini belirleyecek teknoloji olarak değerlendiriyorum. Yapay zeka küresel düzeyde büyük değişimleri çoktan başlattı ve tüm karar verme mekanizmalarını değiştiriyor, meslekleri yeniden tanımlıyor. Verimliliği büyük ölçüde değiştirirken verimlilik kavramını da yeniden şekillendiriyor. Yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin, yaşamlarımızda yaratacağı değişiklikler beni çok heyecanlandırıyor. İnsansız arabalardan, kişiye özel ilaç geliştirilmesine, blockchain teknolojisiyle tüm para ve finans sektörünün kurallarının yeniden yazılmasına kadar birçok farklı değişimin, gelişimin, dönüşümün eşiğindeyiz. Bu teknolojilerle adeta sosyal ve ekonomik birçok model ve kural yeniden tasarlanacak" dedi.'ULUSAL YAPAY ZEKA STRATEJİMİZİ YÜREKTEN DESTEKLİYORUM'Bu çalışmaları Hepsiburada'nın değil Türkiye'nin başarısı olarak adlandırdığını belirten Doğan, "Bu yolculuğa ülke olarak hazır olmamız, küresel rekabette öne geçmemiz için vazgeçilmez. Bu nedenle ulusal yapay zeka stratejimizi yürekten destekliyorum. Türkiye´nin Hepsiburada´sını 2000 yılında ülkemizde dijital dönüşüme öncülük etme vizyonu ile kurdum. Bugün geldiğimiz noktada dijital Türkiye´nin en etkin, en önemli, en büyük paydaşlarından biriyiz. Yönetimi, çalışanları, sermaye yapısı ve iş ortaklarıyla Türkiye´nin Hepsiburada´sı olmaktan, global teknoloji devleriyle rekabette bayrağımızı en tepeye çıkarmaktan gururluyuz. 1 Temmuz 2021´den bu yana Teknoloji Borsası Nasdaq´ta ülkemizi temsil eden ve bayrağımızı dalgalandıran ilk ve tek şirket olmaktan da ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. Bunu sadece Hepsiburada´nın değil Türkiye´nin başarısı olarak adlandırıyorum. Ülkemizin global düzende hak ettiği yeri alması için güçlü yerli şirketlere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Hepsiburada grubunu e-ticaret ve teknoloji alanında global devlerle rekabet edebilecek, global teknoloji tekellerine karşı milli teknolojimizin gelişmesine liderlik edecek yegane şirket olarak görüyoruz. Bu nedenle de, farklı yerli teknoloji şirketleri ve kamu kurumlarımızla yapacağımız işbirliklerine ayrı bir önem atfediyoruz. Türkiye´nin Hepsiburadası olarak, ticaretin dijitalleşmesi için en yeni teknolojileri kullanmaktan ziyade, en yeni teknolojileri üretebilen bir noktaya gelmenin sorumluluğu ve heyecanını taşıyoruz" diye konuştu.'TEKNOLOJİNİN YAPICI GÜCÜNE İNANIYORUZ'Teknolojinin yıkıcı değil yapıcı gücüne inandıklarını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:"Bu anlamda bugün atılacak imzaların da geleceğin Türkiye´si ve Türkiye´nin geleceği için el ele gönül gönüle vermenin bir adımı olduğunu düşünüyorum. Bugünün dünyasında 'dijital bağımsızlık' kavramının çok ama çok önemli hale geldiğini görüyoruz. Türkiye´nin dijitalleşen ticaretle çok daha güçlenmesi ve küresel rekabette öne çıkması sektörümüzün en büyük yerli oyuncusu olarak en önemli motivasyonumuz Hepsiburada olarak kurulduğumuz günden bu yana teknolojinin yıkıcı değil, yapıcı gücüne inanıyoruz. Yapay zekanın kullanımında da ulusal strateji belgesinde de belirtilen değerler ve ilkeleri çok önemli buluyoruz. İnsan haklarına, demokratik değerlere, çevreye ve biyolojik sistemlere saygılı, tarafsız ve adil bir yapay zeka ekosistemine katkı sunmak Hepsiburada´nın öncelikleri arasında yer alıyor. Grup olarak kullandığımız teknolojileri yurtdışından ithal etmiyoruz. Özellikle açık kaynak ekosistemini etkin şekilde kullanarak kendi yazılım ve sistemlerimizi, kendi kaynaklarımızla ülkemizde üretiyoruz. Ar-Ge Merkezimiz dahil 1000 kişinin üzerinde teknoloji çalışanımız var ve birçok yenilikçi çalışmaya imza atıyoruz. Satışlarımızın önemli bölümü 'öneri motoru' olarak adlandırılan yapay zeka teknolojisinin müşterilerimize önerdiği ürünlerin satışından geliyor. Bu teknoloji son 1 yılda yaklaşık 1 milyon kitap önerisi gerçekleştirdi ve müşterilerimizin alışverişlerine ek olarak kitap alma ihtimali yüzde 30 oranında artırdı. HepsiJet ve HepsiLojistik´te teslimat rotalama için geliştirdiğimiz yapay zeka uygulaması sayesinde araçlarımızın kat ettiği mesafeyi yüzde 15 azalttık. Dağıtım planlamasına ayrılan süreyi ise 40 dakikadan 5 dakikaya düşürdük. Böylelikle hem verimliliğe hem de çevreye katkı sağladık. Bugün yapay zeka enstitüsünün yanında yine Bakanlığımız himayesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu ile önemli bir protokole daha imza atıyoruz." 'TÜRKİYE´DE İLK DEFA E-TİCARET ETKİNLİK MERKEZİNİ KURUYORUZ'İki büyük projenin başlangıcını yapmak için biraraya gelindiğini söyleyen Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün, "Bugün burada Türkiye´nin Hepsiburada´sı olarak Türkiye´nin geleceği ile ilgili merkezinde teknoloji ve doğasında da insan olan iki büyük projenin başlangıcını yapmak için buradayız. Birincisi TÜBİTAK Bilgem Yapay Zeka Enstitüsü ile beraber Türkiye´de ilk defa e-ticaret etkinlik merkezini kuruyoruz. Bu etkinlik merkeziyle amacımız Türkiye´nin ihtiyaç duyduğu yapay zeka alanındaki altyapıları, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek. Bu alanda kamunun, üniversitelerin, girişimcilik ekosisteminde el ele, hep birlikte çalışıp Türkiye´yi gelecekteki e-ticaret ve yapay zeka yetkinliklerine hazırlamasını hedefliyoruz. Aynı zamanda burada da genç bilim insanlarını yapay zeka alanında teknolojimizle, alt yapımımızla eğitimlerini vermeyi ve onları gelecekteki yapay zeka gerekliliklerine hazırlamak istiyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimiz Türkiye´nin milli hazinesi. Onların e-ticaret ile bilinirliğinin artırılması sürdürülebilir tarımın devam edebilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye´nin her bir tarafından yüzlerce coğrafi işaretli ürünümüzün kendi sınırlarından çıkıp e-ticaret ekosisteminin desteğiyle öncelikle Türkiye´nin her tarafına ulaşmasını, Ticari ekosistemin bir parçası olmasını, daha sonra da global pazarlarda da Türkiye´nin milli değerlerinde yer bulmasını ve bir ticarete dönüşmesini hedefliyoruz" dedi.Yapılan konuşmaların ardından TÜBİTAK-BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü'nün 'E-Ticaret Yetkinlik Merkezi' ve 'Coğrafi İşaretli Ürünler E-Ticaret Sektörü Kanalıyla Geliştirilmesi' için yapılan törende imzalar TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar ve Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ tarafından atıldı.Törenin ardından kargo robotu tarafından getirilen gümüş tabak Hanzade Doğan tarafından Bakan Varank'a verildi. Bakan Varank ve Hanzade Doğan ile törene katılan protokol üyeleri tescilli ürünlerin bulunduğu stantlarda gezerek bilgi aldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze

2022-04-15 16:24:01



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