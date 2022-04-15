Kocaeli'de sulama göletine giren çocuk kayboldu

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren 12 yaşındaki çocuk, bir anda gözden kayboldu. Dalgıçlar gölette çocuğu bulabilmek için çalışma başlattı.



Olay, Mevlana Mahallesi Beylikdağı Mesire Alanı'nın içerisinde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Ş. (12) isimli çocuk, 2 arkadaşıyla birlikte serinlemek için gölete girdi. Bir süre yüzdükten sonra arkadaşları Furkan’dan haber alamadı. Çocuğun boğulduğunu düşünen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve dalgıçlar sevk edildi. Gölete giren dalgıçlar çocuğu bulabilmek için çalışma başlattı.

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