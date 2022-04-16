12 yaşındaki Furkan, sulama göletinde boğuldu

Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren Furkan Şengül (12) boğuldu.
Gebze Beylikdağı Şehir Ormanı´nda dün öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren Furkan Şengül, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Furkan Şengül'ün cesedine ulaşıldı.
Şengül´ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR
2022-04-16 13:33:35
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