12 yaşındaki Furkan, sulama göletinde boğuldu

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Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren Furkan Şengül (12) boğuldu.

Gebze Beylikdağı Şehir Ormanı´nda dün öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren Furkan Şengül, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Furkan Şengül'ün cesedine ulaşıldı.

Şengül´ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR

2022-04-16 13:33:35



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