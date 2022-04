Bu fuarda yüzbinlerce kitap vatandaşlarla buluşuyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bu sene ilki gerçekleştirilecek olan ve içerisinde yüzbinlerce kitabın yer aldığı kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gebze Belediyesi tarafından bu sene ilki düzenlenen içerisinde yüzbinlerce kitabın ve 100’den fazla yayınevinin yer aldığı kitap fuarı, kapılarını kitapseverler için açtı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda kurulan çadır içerisinde gerçekleştirilecek olan fuarın açılışına il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. 24 Nisan’a kadar açık olacak olan fuarda 19 ulusal ve 101 yerel yazar, okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak.

Kitap fuarının açılışında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’de bugün ilk defa kitap fuarı açılışı yapıyoruz. 100’den fazla yayınevinin katıldığı yüzbinlerce kitabın yer aldığı bir fuar programı olacak. Aynı zamanda 120 tane her düşünce ve her platformda emek harcayan, kitap yazan, düşüncelerini ifade eden yazarlarımız da katılacaklar. Fuarda 19 tane konferans gerçekleşecek. Bu 120 yazar ve düşünürümüz kitaplarını imzalayacaklar. Ramazan etkinliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Çünkü nihayetinde biz oruç ibadetiyle aynı zamanda ruhumuzu terbiye etmiş olmakla birlikte kitapla da ruhumuzu beslemiş olacağız. 2 güzel faaliyeti, programı bir araya getirmiş oluyoruz” dedi.



“Bu çadırda çok ciddi programlar icra edilecek

Bu fuar çadırının 10 gün önce açıldığını belirten Başkan Büyükgöz, “Bugüne kadar çok farklı etkinlikler yapıldı. Çocuk atölyeleri, deneyap atölyeleri veya kültürel manada çocuk tiyatrolarıyla bugüne kadar değerlendirildi. 8 günlük fuar döneminin sonunda da inşallah yine devam eden 1015 günlük süre içerisinde de bu çadırda çok ciddi programlar icra edilecek. Böylelikle Ramazan ayını dolu dolu, verimli programlarla geçirmiş olacağız. Özünde ‘Oku’ emriyle muhatap olan bir millet olarak biz okumanın gereğini, okumanın ne kadar önemli olduğunu bu fuarı düzenleyerek ortaya koymaya çalıştık. Ben tüm Gebzeli hemşehrilerimi bu fuarı ziyaret etmelerini, çevre ilçelerden dostlarımızın bu fuarı ziyaret etmelerini, kitapla tekrar buluşarak içlerindeki arayışlarını burada karşılık bularak gerçekleştirmiş olmalarını temenni ediyorum. Herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum” diye konuştu.



“Kitap fuarının olmayışı büyük bir eksiklikti”

Gebze için büyük bir eksikliği giderdiklerinin altını çizen Başkan Büyükgöz, “Gebze gibi 485 bin uyuyan nüfusun, 1 milyon hareketli nüfusun hayatını sürdürdüğü bu kentte bu güne kadar kitap fuarının olmayışı büyük bir eksiklikti. Bugün bu eksikliği gidermiş olduk. Bundan sonra da inşallah her yıl düzenli olarak bu faaliyeti gerçekleştirmek nasip olur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.