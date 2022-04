17 yaşındaki Sena'nın hedefi Formula 1'e çıkmak

Hobi amaçlı başladığı karting sporuna 2 yıldır profesyonel olarak devam eden 17 yaşındaki fen lisesi öğrencisi Sena Savaşer, en büyük hedefinin kadın olarak Formula 1'e çıkmak olduğunu söyledi.

Antalya'da yaşayan 17 yaşındaki Sena Savaşer, hobi amaçlı başladığı karting sporunu zamanla hayatının merkezine koydu. 2 senedir profesyonel olarak yarışan Savaşer, senior kategorisinin en küçük yaştaki sporcusu konumunda bulunuyor. Türkiye Karting Şampiyonası'nın Kocaeli ayağına katılan fen lisesi öğrencisi Sena Savaşer, en büyük hedefinin kadın olarak Formula 1'e çıkmak olduğunu söyledi.



"Formula 1’e çıkmak istiyorum"

Yarış sporundaki serüveni hakkında bilgiler veren Savaşer, "Bu spora Antalya’da profesyonel olmayan, tamamen hobi amaçlı bir go kart pistinde sürüş yaparak başladım. Daha gaz ve fren pedallarının hangisi olduğunu bilmiyordum. Eski bir ralli hakemi olan babamın yardımıyla bu spora adım attım. Karting; Ralli, Offroad, Formula 1 gibi pek çok motor sporunun anaokulu. Benim de hedefim Formula 1’in alt kategorilerinde olabildiğince yukarı çıkmak ve güzel tecrübeler elde etmek. Fakat ondan önceki en yakın hedefimiz, Avrupa’da yarışmak. Bir yıl içerisinde çok geliştim ve değiştim. Ağabeyim doktor ve benim sporumla ilgileniyor. Ablam diş hekimi, o da benim diyetimle ve beslenmemle ilgileniyor. Babam da sponsor desteği buluyor. Her şeyi bir kenara bıraktım, gerçekten çok sevdiğim bir spor. Aracımı seviyorum ve takımım da aracı çok güzel bir şekilde hazırlıyor. En üst seviyeye çıkmak istiyorum. Yapamayacağımız bir şey değil. Çünkü herkesin emeği hat safhada ve ben de bu yüzden Formula 1’e çıkmak istiyorum" şeklinde konuştu.



"Kadınlar destekleniyor, hakimiyetimiz artıyor"

Motor sporlarına yönelen kadınların sayısının arttığını ifade eden Savaşer, "Karting, Türkiye'de 20 yılı aşkın süredir devam ediyor. Geçen yıl sporcuların yaklaşık 4'te 1'i kadındı. Bu yıl da artmaya devam ediyor. Her seferinde kız sporcuların sayısı artmaya başlayınca benim de ilk günlerim aklıma geliyor. Ben de olabildiğince tavsiyeler vermeye çalışıyorum. Çünkü Formula 1'de hiç kadın pilot olmaması örneğindeki gibi erkek egemenliğinde olan bir spor. Kadınlar destekleniyor, gün geçtikçe hakimiyetimiz artıyor" ifadelerini kullandı.

