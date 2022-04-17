Kocaelispor'da tarih yazmışlardı, çeyrek asır sonra buluştular

Kocaelispor’un tarihindeki ilk Türkiye Kupası’nı müzesine götüren kadro, 25 yıl sonra özel bir etkinlikte buluştu.

Kocaelispor’un 1997 yılında ilk kez kazandığı Türkiye Kupası, 25. yıl dönümünde kutlandı. Özel bir etkinlik çerçevesinde dönemin teknik direktörü Holger Osieck ve futbolcular programa katıldı. Program için o dönemin gazete küpürlerinden oluşan 16 sayfalık “Kupada 25. Yıl” dergisi hazırlandı. Dergide Türkiye Kupası’nın haricinde Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Avrupa’daki National Bucuresti ve Lokomotiv Moskova maçlarına da yer verildi. Çeyrek asır sonra bir araya gelen ekip, zaferin önemli fotoğrafları ve gazete haberlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Efsane kadro, etkinliğin ardından beraber iftar yaparak hasret giderdi. Etkinliğe katılan futbolcular arasında Tayfur Havutçu, Kaan Dobra, Osman Çakır, Bülent Uygun, Nuri Çolak, Evren Turhan, Stingaciu gibi çok sayıda isim olduğu görüldü. 2014 yılında hayata gözlerini yuman Moshoeu de unutulmadı.

Futbolcular Moshoeu’nun formasıyla poz vererek hatırasını yad etti.

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