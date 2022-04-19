Davutoğlu: Mültecileri uygun şartları oluşturmadan 'göndereceğiz' demek, gerçekçi olmaz 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Davutoğlu: Mültecileri uygun şartları oluşturmadan 'göndereceğiz' demek, gerçekçi olmaz 

DHA

Davutoğlu: Mültecileri uygun şartları oluşturmadan 'göndereceğiz' demek, gerçekçi olmaz 


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,  "Mültecilerin geri dönüşü için uygun şartları oluşturmadan 'mültecileri göndereceğiz' demek, söylem olarak kulağa hoş gelebilir ama gerçekçi olmaz. Önce Suriye'ye barışı getirmek için çaba sarf etmek lazım. Bu iş de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla olur" dedi. 
İzmit´te bir kafede basın toplantısı düzenleyen Ahmet Davutoğlu, Suriyeli mülteciler konusuna değindi. Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda aldığı kararlar olduğunu belirterek, "Mülteciler konusunda, genel göç bağlamında bütün dünyada sorunlar var. Türkiye'de de var. Takip edilmesi gereken yol açıktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 18 Aralık 2015'te aldığı karara göre, Suriye'de tarafların hepsinin katıldığı bir geçiş hükümeti kurulmak durumunda. Bu geçiş hükümetinde muhalefet de olacak, rejim de olacak. Bu karar 7 yıldır uygulanmıyor. Yapılması gereken şu; Türkiye Cumhuriyeti olarak Birleşmiş Milletler nezdinde girişimde bulunup, bu kararın uygulanmasını sağlamak" diye konuştu. 
`SURİYE REJİMİ FİİLEN SINIRLARINI KONTROL EDEMİYOR´ 
Suriye'de barış tesis edilmeden mültecilerin geri dönmesi için uygun ortam olmayacağını ifade eden Davutoğlu, "Suriye'de bir kez bir geçiş hükümeti kurulup, muhalefetiyle rejimiyle bir hükümet oluşturduklarında, mültecilerin geri dönüşü için uygun şartlar oluşmuş olur. Mültecilerin geri dönüşü için uygun şartları oluşturmadan 'Mültecileri göndereceğiz' demek, söylem olarak kulağa hoş gelebilir, ama gerçekçi olmaz. Birleşmiş Milletler teminatı olmadan Suriye'ye göndereceğiniz her mülteci, karşı tarafa geçtiğinde yine İdlib'de, Cerablus'ta, Tel Abyad'da Türk askerinin olduğu yere geçecek ya da Amerika'nın kontrolündeki YPG güçlerinin olduğu tarafa gidecek. Yani Suriye rejimi fiilen sınırlarını kontrol edemiyor. Önce Suriye'ye barışı getirmek için çaba sarf etmek lazım. Bu iş de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla olur" dedi. 
Davutoğlu, basın toplantısından sonra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret etti, ardından bölgedeki esnafla bir araya geldi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-04-19 20:37:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEM’de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı
Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 5 yaralı Sokak ortasında iki grup birbirine girdi, polis havaya ateş açtı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 5 yaralı Sokak ...
TEM’de tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER TEM’de tırın altına giren otomobilin sürücüsü ...
18 yılda 30 bin nikah kıydı, doğum gününde emekli oldu
YEREL HABERLER 18 yılda 30 bin nikah kıydı, doğum gününde emekli ...
8 yıl sonra çözülen cesetsiz cinayette sanığa 18 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER 8 yıl sonra çözülen cesetsiz cinayette sanığa 18 yıl ...
Kocaelispor, 2 maç üst üste galibiyete hasret 24 haftadır üst üste 2 maç galibiyetleri yok Menemenspor deplasmanı öncesi 1 Milyon TL'lik galibiyet primi dağıtıldı
YEREL HABERLER Kocaelispor, 2 maç üst üste galibiyete hasret 24 ...
Babası için adalet arayan kız: "Ben 8 sene boyunca 'Babam hayatta mı?' düşüncesiyle yaşarken sanık ise evlatlarıyla birlikte güle oynaya yaşıyordu" Arkadaşını öldürüp yamaçtan aşağıya atan sanığa 12 yıldan 18 yıla kadar hapis talebi
YEREL HABERLER Babası için adalet arayan kız: "Ben 8 sene boyunca ...
Kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
Eylem hazırlığındaki teröristi giydiği ayakkabısı ele verdi 5 bin dolar karşılığında toplu taşıma araçlarını yakacaktı, tutuklandı
YEREL HABERLER Eylem hazırlığındaki teröristi giydiği ayakkabısı ele ...
Kocaeli'de TIR yandı; otoyol ulaşıma kapandı (2) -Yeniden
YEREL HABERLER Kocaeli'de TIR yandı; otoyol ulaşıma kapandı (2) ...
PKK adına 5 bin dolara otobüsleri kundaklayacak şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER PKK adına 5 bin dolara otobüsleri kundaklayacak ...
Caddelere koruganlı çöp konteynerleri konuluyor
YEREL HABERLER Caddelere koruganlı çöp konteynerleri konuluyor
Makaslayan tır alev alev yandı, TEM otoyolu 2 saat trafiğe kapandı Yanan tırı kaldırma çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Makaslayan tır alev alev yandı, TEM otoyolu 2 saat ...
Başkan Büyükakın: "Dünyada yeni dengeler kuruluyor"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "Dünyada yeni dengeler kuruluyor"
Derince'de satranç şöleni
YEREL HABERLER Derince'de satranç şöleni
Bilgievleri, TEKNOFEST'te yarışacak
YEREL HABERLER Bilgievleri, TEKNOFEST'te yarışacak
Kağıtspor güreşte Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Kağıtspor güreşte Türkiye şampiyonu
Tayfur Havutçu: "14 yabancıyla geçmişteki birliktelikleri yakalamak çok zor" “Kocaelispor’un ligde kalacağına inanıyorum”
YEREL HABERLER Tayfur Havutçu: "14 yabancıyla geçmişteki ...
Kocaeli'de TIR yandı; otoyol ulaşıma kapandı (1)
YEREL HABERLER Kocaeli'de TIR yandı; otoyol ulaşıma kapandı (1)
Kartepe'de katı atık karakterizasyonu
YEREL HABERLER Kartepe'de katı atık karakterizasyonu
Başiskele'de yeni proje
YEREL HABERLER Başiskele'de yeni proje
Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı
YEREL HABERLER Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı
Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü Terör örgütü talimat verdi, 5 bin dolar karşılığında toplu taşıma araçlarını yakacaklardı, kentin iki yakasında kurulan ekip bir günde yüzlerce kamera inceleyerek büyük eylemin önüne geçti Zanlının telefonundan terör örgütüne gönderdiği keşif videoları çıktı
YEREL HABERLER Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini ...
Osman Hamdi Bey'in köşkü restore edilecek
YEREL HABERLER Osman Hamdi Bey'in köşkü restore edilecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.