Asansörler tahrip ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin birçok noktasında inşa ettiği yürüyen merdivenler ve asansörler, bazı şahıslar tarafından tahrip ediliyor. Son olarak İzmit ve Çayırova’daki iki üst geçitte bulunan asansörlere zarar verildi.

Engeli bulunan vatandaşlar ve yaşlılar için büyük önem taşıyan asansör ve yürüyen merdivenler, verilen zararlar sebebiyle çalışamaz hale geliyor. Son olarak İzmit ve Çayırova'daki asansörler zarar gördü. Çayırova Yenimahalle Yaya Köprüsü’nün güney asansörü, dış tesisatı koparılarak çalışmaz hale getirildi. Tesisat ve bağlantı soketi değişecek olan asansörün tekrar çalışması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Adnan Menderes Yaya Köprüsü’nün Ankara yönüne bakan orta asansör ise bir vatandaş tarafından boyandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, asansörlere zarar verenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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