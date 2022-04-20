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Bülent Uygun: “Kurumsal değilseniz başarısızlığa mahkumsunuz”

İHA

Bülent Uygun: “Kurumsal değilseniz başarısızlığa mahkumsunuz”

Türk futbolunda yapılacak devrimle kalitenin artacağının altını çizen Teknik Direktör Bülent Uygun, “Kurumsal yapı kurmadığınız sürece başarısızlığa mahkumsunuz” dedi.
Kocaelispor’un kupa kaldırdığı dönemde takımın parçası olan, eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Yeni spor yasasını değerlendiren Uygun, "Yıllardır Türk futbolunda değişmesi gerekenleri anlatıyorum. Projelendirilmesi gerektiğini, altyapı hocalarının maaşlarının verilmesini, vergilerimizi kendimizin vermesini, bununla birlikte hayat sigortası, sağlık sigortası, huzur evleri, hastaneler, hakemlerin profesyonel olması gibi projeleri söyleyen tek insanım. Bu kadar zorluk içinde, 15 yıldır mücadele ettiğim bir ortamda bugün yarın meclisten yeni bir yasa çıkacak inşallah. O yasada da düşündüklerimizin birçoğunun olacağını düşünüyorum. Türk futbolu için hayırlı olsun" diye konuştu.

“Futbol devrimiyle daha iyi yerlere geleceğiz”
Futbolun artık tamamen ekonomik olduğunu söyleyen Uygun, "Eskiden yetenekle birlikte şevk vardı. Şimdi daha farklı. Sivasspor borcu olmayan tek kulüptü. Bu sene biraz borç yapmışlar. Bütün kulüplerimiz borç batağında. Tüm kulüpler şirketleşmeli. Kendi takımımız gibi yönetmeliyiz ki o takımlar bir daha bu durumlara düşmesin. Kocaelispor’un ayağa kalkmasında Tahir Bey’in de emekleri var, göz ardı etmemek lazım. Geçtiği süreçlere baktığımızda, yaşanan sıkıntıları gördükçe boyutlarının ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Bütün takımlarımızın problemi var. Bunun için o kanunun çıkıp, daha profesyonelce, kurumsallaşmış, işin içine kendi mesleği olan sporcuların katıldığı yapı oluşturulmalı. Bu futbol federasyonu için de geçerli, kulüp yönetimleri için de geçerli. Öyle bir yapı sağlandığında, bir futbol devrimiyle Türk futbolu daha iyi yerlere gelecek” şeklinde konuştu.

“Maalesef Sefa Sirmen gibi yöneticiler bulamıyoruz”
Türk futbolunda yaşanan başarısızlıkla ilgili eleştirilerde bulunan Uygun, “Biz Türk futbolunda maalesef Sefa Sirmen’ler gibi iyi yöneticileri bulamıyoruz. Futbolcuların iyi futbol oynamasında, takım oyunu oynamasında, bununla beraber hocaların başarısında, şehir takımlarının başarısında o yönetimlerin ve başkanların çok önemi var. Bunu alınan başarılarla ve geçmişteki tecrübemizle çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim zamanımızdaki futbolcular çok yetenekliydi. Ruhları ve yürekleri takım için atardı. Taraftarıyla her zaman bütünleşirdi. Paradan çok o formayı giyebilmek ve o formayla hizmet edebilmek, milli takıma gidebilmek önemliydi. Hiçbir zaman bu işi yaşamamıştık. Gelinen noktada artık işin ekonomik boyuta döndüğünü, futboldan ziyade ekonomik yapısının hayatta kaldığını, futbolcunun 3 ay maaşını almadığında takımı protesto ederek formanın büyüklüğüne yakışmayacak şekilde hareket ettiğini görüyoruz. O zamanla bu zaman arasında çok fark var. Eğitim farkı zaten var" ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de sporun içinden gelmiş insanları yönetici olarak göremezsiniz”
Üst lige çıkan takımların çoğunun yeniden küme düştüğünün altını çizen ve bunu sistemsiz yönetimlere bağlayan Bülent Uygun, “Süper Lig ile 1. Lig arasında kalite farkı var. Olacaktır. Ekonomik boyutlar arasında dağlar kadar fark var. Önemli olan geçiş sürecini doğru yapmak, doğru projelendirmektir. Kalitemiz daha iyi olmalı. Oynanan futbolun çok üst seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bizde sistemsizlik sistem. En son Rizespor’daydım. Ligin 6. haftası bittiğinde daha kadromuzu kuramamıştık. Orada başkanın suçu yoktu. 1 Temmuz’da takımı almıştı ve bütün futbolcular gitmişti. Yeniden takım kurulmalıydı. O süreci çok çabuk yönetmeliydi ve hata yapmamak istendi. Türkiye’de kurumsallığın olmadığı bir yapı hep bocalayacaktır. Doğru sistemi kuran, kurumsallığı yakalayan takımlar başarılı oluyor. Bu nedenle üst lige çıkan takımların çoğu tekrar düşüyor. Çıkana kadar birçok mücadeleyi veriyorsunuz. Çıktıktan sonra da kurumsal yapıyı ve sistemi kuramadığınız için tekrar bir alt lige düşüyorsunuz. Bu hiç değişmemiş bir kanun gibi. Bizim ülkemizde sporun içinden gelmiş insanları yönetici olarak göremezsiniz. Biz anlamayız inşaattan, biz anlamayız bilmem ne yapmaktan. Fakat işin içerisindeki eski duayenlerinizi oraya getirmediğiniz için, kurumsal yapıyı kurmadığınız için o başarısızlığı yaşamaya mecbursunuz" dedi.

“Engin başkan başaramadı, yönetemedi”
Kocaelispor'u da değerlendiren Uygun, "Sezon başında ‘Kocaelispor ne olur?’ deselerdi; ‘Bu ekonomik yapıyla şampiyon olur’ derdim. Engin Başkan bunu başaramadı. Dolayısıyla da iyi yönetemedi. Yönetemediği gibi yapılan ekonomik harcamalarla Kocaelispor’u biraz daha zor duruma düşürdü. İnanıyorum ki seneye bu hatalardan ders alınarak adımlar atılacaktır. Şehrin önde gelen spor adamları var. Birbirinden değerli. Bu takımın markası için çalışan insanlar var. Ama bir bakıyorum; onlardan fikir alan kimse yok. O yüzden başarısızlığa mahkumsunuz. O yüzden de Kocaelispor bu sezon inşallah kümede kalır. Yeni sezonda Süper Lig’e çıkacak bir Kocaelispor’u bu şehir de bu taraftar da hak ediyor. İnşallah başarılır” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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