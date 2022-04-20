ÇESK U-18 futbol takımı, Elit Lig'de mücadele etmeye hak kazandı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) U18 futbol takımı, Kocaeli U18 ligi klasman G grubunda ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Çıktığı 13 karşılaşmada 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 40 puan toplayan mavi yeşilli ekip, önümüzdeki sezon Elit Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Teknik direktör Birol Köksal yönetiminde çıktığı 13 maçta bileği bükülmeyen ÇESK U18 takımı, en yakın rakibine 4 puan fark atarak son haftaya bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan etti. Ligin son haftasına namağlup unvan ve şampiyonluk apoletiyle giren Çayırova temsilcisi, 70 golle en fazla gol atan ve 6 golle en az gol yiyen takım olarak bu kategorilerde de zirvede yer aldı. Mavi yeşilli ekip, önümüzdeki sezon Elit Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

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