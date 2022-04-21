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Evren Turhan: “Eskiden para yok, kalite vardı. Şimdi para var, kalite yok” “25 yıl önceki kadro bugün oynasa şampiyon olurduk”

İHA

Futbolda eksiden para olmadığını ancak kalitenin olduğunu, şimdilerde paranın olduğunu ancak kalitenin olmadığını belirten futbol yorumcusu, eski milli futbolcu Evren Turhan, "25 yıl önceki Kocaelispor kadrosu olarak bugün oynasak şampiyon olurduk" dedi.

Evren Turhan: “Eskiden para yok, kalite vardı. Şimdi para var, kalite yok” “25 yıl önceki kadro bugün oynasa şampiyon olurduk”

Futbolda eksiden para olmadığını ancak kalitenin olduğunu, şimdilerde paranın olduğunu ancak kalitenin olmadığını belirten futbol yorumcusu, eski milli futbolcu Evren Turhan, “25 yıl önceki Kocaelispor kadrosu olarak bugün oynasak şampiyon olurduk” dedi.
Kocaelispor’un ilk kupasına imzasını atan, eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Evren Turhan, Türk futbolu ve son gelişmeleri değerlendirdi.

“Bizim dönemimizde futbol kalitesi yüksekti”
Kupayı kazandıkları dönemle günümüz futbolunu kıyaslayan ve o günkü takımın bugün şampiyon olacağını söyleyen eski milli futbolcu Turhan, “O dönem Türk oyuncular çok daha yetenekliydi. Çok klas oyuncular vardı. Şimdi futbol değişti ve gelişti. Fizik olarak oyuncular daha güçlüler, daha çok mesafe kat ediyorlar ama futbolun yetenek işi olduğunu unutmamak lazım. Onun için ülke olarak genç oyunculara eğilmemiz lazım. Kulüplerimiz ve büyük takımlarımız son yıllarda mecburiyetten genç oyuncu oynatıyor. Bunların çoğalması gerekiyor. Futbol bizim dönemde daha yavaş oynanıyordu fakat zevk vardı. Oyun kalitesi bence çok yüksekti. İnşallah bunu ülke futbolu olarak yavaş yavaş yakalayacağız" dedi.

“O kadroyla bugün oynasak şampiyon olurduk”
Şartların değiştiğini belirten Turhan, "Sosyal medya, teknoloji, sahalar çok güzel, paralar çok güzel. Bu kadar güzel şeylerin sonucunda da insanlar güzel futbol bekliyor. Liglerde iyi oynayan takımlarımız var. Alt ligleri de takip ediyorum. Konyaspor’u izlerken zevk alıyorum. Antalya, Nuri hocayla birlikte zevk veriyor. Oyun kurgusu, sistemi var. İzlediğiniz zaman ‘Şu oyuncular burada doğru oynuyor. Doğru oyun oynuyorlar. Savunma kadar gol atmaya çalışıyorlar. Öne oynuyorlar, dikine oynuyorlar’ diyorsunuz. Farklı oynayan takımlar da var. Geriden oyun kuruyorlar. Zor bir oyun. Galatasaray bunu denedi. Çok maçta hayal kırıklığına uğradı. Bizim 25 yıl önceki kadromuz, bu kadar yetenekli oyuncular bugün oynasak biz şampiyon olurduk. Çok kalite farkı var. Hele ki bu şartlarda çalışacaksın. Bakış açın değişecek. Eskiden para yoktu, kalite vardı. Şimdi para var, kalite az. Sıkıntı bu biraz. Üzücü. Ama yetenekli gençlerimiz var, alt yapıdan yetişiyor” ifadelerini kullandı.

“Kocaelispor marka değeri çok yüksek bir kulüp”
Kocaelispor’u ve 1. Lig’de oynanan futbolu da yorumlayan Evren Turhan, “1. Lig’de de iyi maçlar oluyor. Oyun temposunu yükseltmek çok kolay olmuyor. Kaliteli oyuncular var. Daha savunma ağırlıklı, birbirine denk takımlar var. Kocaelispor’u da takip ediyorum. Kocaelispor marka değeri çok yüksek bir kulüp. Oyunculara gelirken bunu anlatmak lazım. Kocaelispor’da şu eksikliği gördüm; sahada Kocaelispor forması giymiş oyuncular bulunuyor ama aralarında ve taraftarla kopukluk var. Kocaelispor’un o eski ruhunu yakalaması lazım. Para olabilir, her şey olabilir ama o ruhu vermek lazım. Burada sıkıntı en iyi oyuncuları getirmek değil. Gelen oyuncu, Kocaelispor’un o armasıyla beraber, yeşilsiyah formayı gerçekten o ruhla giymeli. Oyuncu kendisini kulüpten üstün görmeyecek. En üstün Kocaelispor’dur. Bazı oyuncularda ‘Ben buraya geldim ama ben şuyum’ tavrını gördüm. Kocaelispor bunu çok iyi lanse etmeli. Kocaeli’nin Süper Lig’de olması gerekiyor. Taraftarı, tribünü, maddi gücü, her türlü imkanı var. Bu durumlarda olmamalı. İnşallah bir an önce toparlarlar. Seyirciyle beraber oyuncuların o ruhu yakalaması lazım. YeşilSiyah takım var, evet Kocaelispor ama taraftarla o bütünlüğü göremedim" dedi.

“Zoru başarmak önemli ancak şu an iş çok kolay değil”
Kocaelispor'un bu hafta oynayacağı Menemenspor maçını değerlendiren Turhan, "Çok zor. Zoru başarmak çok önemli. Hedef başkaydı. Şimdi küme düşmemeye geldi. Bu baskıdan çıkmak önemli. Yeni hocayla anlaştılar. Fırat Gül, inşallah başarılı olur. Bu sene takımı ligde tutarlar ve bu sene yapılan hataları seneye bir daha yapmazlar. Şu an iş çok kolay değil. Her maç aynı konsantrasyon ve daha üstüne koymak gerekiyor. Daha çok talep etmek lazım. Taraftar zaten buradaki maçlarda yalnız bırakmayacak. Bir de tepkileri çok fazla gördüm. Mağlupken ve öne geçince taraftarın tepkileri çok uçtu. Hem dibe gidiyor, hem tavan yapıyor. Bunu iyi dengeleyip Kocaelispor için taraftarın, oyuncuların bu takıma sahip çıkması lazım. Son ana kadar da inşallah bunu başarırlar” sözlerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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