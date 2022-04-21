Darıca Gençlerbirliği ligde kalırsa futbolcular 500 bin lira prim alacak İskenderun maçına Darıcalı taraftar ücretsiz girecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıca Gençlerbirliği ligde kalırsa futbolcular 500 bin lira prim alacak İskenderun maçına Darıcalı taraftar ücretsiz girecek

İHA

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, son 3 haftadaki maçların ardından ligde kalmayı başarabilirse futbolculara prim verilecek.

Darıca Gençlerbirliği ligde kalırsa futbolcular 500 bin lira prim alacak İskenderun maçına Darıcalı taraftar ücretsiz girecek

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, son 3 haftadaki maçların ardından ligde kalmayı başarabilirse futbolculara prim verilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, ligin bitimine 3 hafta kala 34 puanla 17. sırada yer alıyor. İstediği puanları alamayan ve düşme hattından bir türlü çıkamayan takımın yöneticileri, futbolcuları ateşleyebilmek ve takımın ligde kalabilmesi için çözüm yolları arıyor. Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelerek ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Futbolculara 500 bin lira prim
Arif Gülen, yaptığı toplantıların ardından pazar günü oynanacak İskenderun maçının önemini vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gülen, "Dün akşam Darıca Gençlerbirliğimizin tesislerine giderek, tüm futbolcu ve teknik ekibimizle gece yarısına kadar grup grup toplantılar yaptım. Kendilerine güvenimin tam olduğunu lakin bu haftadan başlayarak puan kaybının telafisinin olmayacağını söyledim. İskenderun maçının şölene dönüşeceğini vurguladım. Tüm şehrin kenetleneceği bu süreçte, hata yapma kredimizin olmadığını belirtip, futbolculara son üç maçın priminin 500 bin lira olduğunu açıkladım" dedi.

"Maçın biletlerini de biz karşılıyoruz"
Bu haftanın kendileri için çok kritik ve önemli olduğunu kaydeden Gülen, "Maçımıza tüm şehrimizi, eşleri ve çocuklarıyla bekliyoruz. Şölen havasında bir maç için tüm şehre ihtiyacımız var. Üstelik maçın biletlerini de biz karşılıyoruz. İnanıyorum ki bu şehir, evimizde oynayacağımız son iki maçımızda bizleri yalnız bırakmayacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan sanıktan şaka gibi savunma Evinde uyuşturucu madde ve terazi bulunan sanık: "Evde bulunan teraziyi uyuşturucuyu tartmak için değil kilolu olduğum için rejim yaparken kullanıyordum"
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan sanıktan ...
Üniversitenin konferans salonunda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Üniversitenin konferans salonunda çıkan yangın ...
Fren lambası yanmayan otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Fren lambası yanmayan otomobile arkadan çarptı: 1 ...
Polise makasla saldıran genç kızın babası: "Benim kızım barbar değildir"
YEREL HABERLER Polise makasla saldıran genç kızın babası: "Benim ...
Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu
YEREL HABERLER Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu
Oksijen tüplerini bomba zannettiler Hurdacının önündeki oksijen tüpleri polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Oksijen tüplerini bomba zannettiler Hurdacının ...
Derince'nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü
YEREL HABERLER Derince'nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü
Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi
YEREL HABERLER Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi
Evren Turhan: “Eskiden para yok, kalite vardı. Şimdi para var, kalite yok” “25 yıl önceki kadro bugün oynasa şampiyon olurduk”
YEREL HABERLER Evren Turhan: “Eskiden para yok, kalite vardı. ...
Gebze Kitap Fuarı devam ediyor
YEREL HABERLER Gebze Kitap Fuarı devam ediyor
Kocaeli'nin en güzel fotoğrafları bu sitede
YEREL HABERLER Kocaeli'nin en güzel fotoğrafları bu sitede
Yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil ...
Başkan Özlü: "Birlik beraberliğimiz daim olsun"
YEREL HABERLER Başkan Özlü: "Birlik beraberliğimiz daim olsun"
Şehit çocuklarına scooter sürprizi
YEREL HABERLER Şehit çocuklarına scooter sürprizi
Gölcük'e otobüs terminali yapılacak
YEREL HABERLER Gölcük'e otobüs terminali yapılacak
Kocaeli'de yaza hazırlık
YEREL HABERLER Kocaeli'de yaza hazırlık
Kocaeli Sağlık Müdürü: Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık  
YEREL HABERLER Kocaeli Sağlık Müdürü: Çoğu hastanede koronavirüs ...
İş yeri malzemesi ve laptop çalan iki şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER İş yeri malzemesi ve laptop çalan iki şahıs ...
Yapılan denetimlerde aranan 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Yapılan denetimlerde aranan 4 şahıs yakalandı
Hırsızlık suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı
Kocaeli'de 10 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 10 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Yıldız Demir Çelik ile Kocaeli Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Yıldız Demir Çelik ile Kocaeli Üniversitesi iş ...
Gölcük'te gençler 23 Nisan için koştu
YEREL HABERLER Gölcük'te gençler 23 Nisan için koştu
ÇESK U-18 futbol takımı, Elit Lig'de mücadele etmeye hak kazandı
YEREL HABERLER ÇESK U-18 futbol takımı, Elit Lig'de mücadele etmeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.