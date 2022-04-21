İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 6 milyon TL ceza

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Ergün AYAZ/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit Körfezi'nde demirli Liberya bandıralı gemiye, denizi kirletmesi nedeniyle 5 milyon 882 bin 542 TL ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi´ne bağlı deniz uçağıyla havadan yapılan kontrol sırasında, İzmit Körfezi Koruma Klor iskelesi mevkisinde denize bir geminin petrol türevi ürünleri döktüğü tespit edildi. 'Chem Premier' isimli Liberya bandıralı tanker gemisine, 5 milyon 882 bin 542 TL ceza kesildi. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2022-04-21 19:53:32



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