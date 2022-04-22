Tarihçi Şenel, Başiskele'nin tarihini anlattı "İzmit tarihinden daha eski bir medeniyete sahip bir ilçede yaşıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihçi Şenel, Başiskele'nin tarihini anlattı "İzmit tarihinden daha eski bir medeniyete sahip bir ilçede yaşıyoruz"

İHA

Tarihçi Şenel, Başiskele'nin tarihini anlattı "İzmit tarihinden daha eski bir medeniyete sahip bir ilçede yaşıyoruz"

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa konuk olan Tarihçi ve yazar Volkan Şenel, Başiskele'nin tarihini anlattı. Şenel, "İzmit tarihinden daha eski bir medeniyete sahip bir ilçede yaşıyoruz" dedi.
Tarihçi ve yazar Volkan Şenel, Başiskele Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa konuk oldu. Volkan Şenel, katılımcılara Başiskele'nin tarihi hakkında önemli bilgiler anlattı. Başiskele tarihini çok önemsediklerini ifade eden Şenel, "Bu topraklarda 2700 yıl önce Astakoz adıyla kurulan bir antik kent var. Milattan önce 8. yüzyılda birçok tarihçiye göre bu bölgede antik bir kent kurulduğunu görüyoruz. Bu dönemde bu stratejik bölgeye birçok medeniyetin hakim olmak için mücadele verdiklerini biliyoruz. Bu mücadeleler sonucunda tahrip olan bu antik kent yerine İzmit tarafında M.Ö. 264 yılında Nicomedia diye bir antik kent kurulduğunu biliyoruz. Yani İzmit tarihinden daha eski bir medeniyete sahip bir ilçede yaşıyoruz" dedi.

"Roma İmparatorluğu uzun süre hüküm sürdü"
Başiskele topraklarında Roma İmparatorluğu'nun uzun süre hüküm sürdüğünü söyleyen Şenel, "Paşadağ Mahallesi’nde Roma dönemine ait bir kalemiz var. Bu kaleden herhangi bir yerden yapılacak saldırı kolaylıkla gözlemlenerek gerekli tedbirler alınıyordu. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra Sultan Orhangazi bu güzel toprakların fetih sürecini gerçekleştiren padişahımız. 1326 yılında Bursa’nın alınmasıyla Kocaeli topraklarının da hemen fetih edildiğini görüyoruz. Bu yıllarda Yalova’nın, Karamürsel’in Başiskele’nin Kandıra’nın, Sapanca’nın ve daha sonrasında İstanbul Samandıra’ya kadar birçok toprağın fethedildiğini görüyoruz" diye konuştu.

Başiskele ismi nereden geliyor?
Başiskele isminin nereden geldiğini anlatan Şenel, şu ifadeleri kullandı:
"Körfez'in solunda bir iskelemiz var. Bu iskele Körfez'in hemen başındaki iskele. Bunun dışında askeri ve ticari amaçlı kullanılan onlarca iskele yine var. Yanı başımızda hemen Seymen iskelesi var. Bu iskelelerden sadece deniz ulaşımı için değil, birçok ürünün İstanbul’a taşınması da gemilerle sağlanıyordu. Buraya birkaç tarihi belge ve haritalarla geldim. Burada 100, 200 ve 300 yıllık üç harita ve fotoğraflar var. Bir İngiliz, bir Fransız ve bir Osmanlı haritası var. Haritalarda Körfez’in sonunda antik dönemden kalma bir iskele olduğunu göreceksiniz. İşte bu antik dönemden beri 2700 yıl önceden bu yana kullanılan iskele ilçemize ismini vermiştir. Bu da Başiskele’nin tarihi açısından çok önemli bir detaydır"
Program sonunda Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye ve katılımcılara teşekkür eden Şenel, yeni hizmete açılan Kitaphane’de mayıs ayından itibaren kültür ve sanat üzerine söyleşiler, konferanslar ve imza günleri düzenleneceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma ekipleri kadın çalışanlara KADES'i anlattı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri kadın çalışanlara KADES'i anlattı
Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi
YEREL HABERLER Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren ...
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 3 araç hurdaya döndü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin ...
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin ...
Çevre felaketi havadan tespit edildi, 5 milyon ceza yazıldı
YEREL HABERLER Çevre felaketi havadan tespit edildi, 5 milyon ceza ...
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 6 milyon TL ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 6 milyon TL ceza
Uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan sanıktan şaka gibi savunma Evinde uyuşturucu madde ve terazi bulunan sanık: "Evde bulunan teraziyi uyuşturucuyu tartmak için değil kilolu olduğum için rejim yaparken kullanıyordum"
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan sanıktan ...
Darıca Gençlerbirliği ligde kalırsa futbolcular 500 bin lira prim alacak İskenderun maçına Darıcalı taraftar ücretsiz girecek
YEREL HABERLER Darıca Gençlerbirliği ligde kalırsa futbolcular 500 ...
Üniversitenin konferans salonunda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Üniversitenin konferans salonunda çıkan yangın ...
Fren lambası yanmayan otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Fren lambası yanmayan otomobile arkadan çarptı: 1 ...
Polise makasla saldıran genç kızın babası: "Benim kızım barbar değildir"
YEREL HABERLER Polise makasla saldıran genç kızın babası: "Benim ...
Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu
YEREL HABERLER Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu
Oksijen tüplerini bomba zannettiler Hurdacının önündeki oksijen tüpleri polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Oksijen tüplerini bomba zannettiler Hurdacının ...
Derince'nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü
YEREL HABERLER Derince'nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü
Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi
YEREL HABERLER Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi
Evren Turhan: “Eskiden para yok, kalite vardı. Şimdi para var, kalite yok” “25 yıl önceki kadro bugün oynasa şampiyon olurduk”
YEREL HABERLER Evren Turhan: “Eskiden para yok, kalite vardı. ...
Gebze Kitap Fuarı devam ediyor
YEREL HABERLER Gebze Kitap Fuarı devam ediyor
Kocaeli'nin en güzel fotoğrafları bu sitede
YEREL HABERLER Kocaeli'nin en güzel fotoğrafları bu sitede
Yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil ...
Başkan Özlü: "Birlik beraberliğimiz daim olsun"
YEREL HABERLER Başkan Özlü: "Birlik beraberliğimiz daim olsun"
Şehit çocuklarına scooter sürprizi
YEREL HABERLER Şehit çocuklarına scooter sürprizi
Gölcük'e otobüs terminali yapılacak
YEREL HABERLER Gölcük'e otobüs terminali yapılacak
Kocaeli'de yaza hazırlık
YEREL HABERLER Kocaeli'de yaza hazırlık

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.