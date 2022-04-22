Hiç takmadığı sim kart, iş insanının hayatını kararttı 4 yıl süren hukuk mücadelesini, 'Aldığım maaş, bu telefonu almaya fazlasıyla yeter' savunması ile kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hiç takmadığı sim kart, iş insanının hayatını kararttı 4 yıl süren hukuk mücadelesini, 'Aldığım maaş, bu telefonu almaya fazlasıyla yeter' savunması ile kazandı

İHA

Hiç takmadığı sim kart, iş insanının hayatını kararttı 4 yıl süren hukuk mücadelesini, 'Aldığım maaş, bu telefonu almaya fazlasıyla yeter' savunması ile kazandı

Çalınan bir cep telefonuna, BTK raporuna göre hattını taktığı iddia edilen iş insanına, hırsızlık suçlamasıyla dava açıldı. Aldığı maaş ile çalıntı telefondan 10 tane alabileceğini söyleyen A.A. 4 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı.
Olay, 14 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan’da bulunan Cumartesi Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazara alışveriş yapamaya giden D.Ç., telefonunun çantasında olmadığını fark etti. Eve giderek email adresini kurtarmaya çalışan Çalık, kurtarma numarasının sonunun 03 ile bittiğini ve telefonunun Fatih'te olduğunu fark edince karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan rapor istendi. Gelen raporda telefona, A.A. isimli iş insanının hattını taktığı iddia edildi.
Gelişmenin ardından A.A.'ya, 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık' suçundan dava açıldı. A.A. gelişmeler üzerine yönetici pozisyonunda çalıştığı işinden oldu.
Suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık A.A., “Söylenen hattı ben yaklaşık 10 yıldır kullanıyordum, hala kullanmaya devam ediyorum. Telefon numaramın müştekinin telefonunda nasıl kullanıldığını anlamıyorum. 14 Temmuz 2018 tarihinde telefon hattımı, kendime ait telefonumda kullanıyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Cep telefonunu ben almadım. 2018 yılında da ben sıfır telefon kullanıyordum. Benim telefon numaram faturalı hattır” dedi.

“Telefonumun nerde olduğunu sorguladığımda Fatih’te bir adreste gözüküyordu”
Müşteki D.Ç. ise, “Olay tarihinde pazarda alışveriş yaptığım sırada telefonun çantamda olmadığını fark ettim. Ben pazara geldiğimde telefonumun çantamda olduğunu biliyordum ancak pazardan ayrılacağım esnada telefonumun çantamda olmadığını fark ettim. Eve geldiğimde email hesaplarımı kurtarmaya çalıştığımda, kurtarma numarası olarak, sonu 03 ile biten cep telefonunun olduğunu gördüm. Yine telefonumun nerde olduğunu sorguladığımda Fatih’te bir adreste gözüküyordu. Sanıktan şikayetçiyim, zararım giderilmemiştir” diye konuştu.

4 yıl sonra beraat etti
Mahkeme heyeti, olaydan 78 saat sonra çalınan telefonun HTS kayıtlarına göre sanığın hattının müşteki telefonuna takılarak 2 saat kullanıldığı tespit edildiği ancak sanığın üzerine atılı bulunan hırsızlık suçunu işlediğine dair bir delil bulunmadığından beraatine karar verdi.

“Benim müvekkilim hırsızlık suçu ile yargılandığı için işten çıkarıldı”
Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Buket Nurşah Tekışık, “A.A. bir maaşı ile çalınan telefonun aynısından alabilir, hatta 10 tane bile telefon alabilir. Çünkü yüksek bir maaş ile çalışıyor. Biz bunu mahkemeye sunduk. Savunmamızda bunları belirttik. Eksik yargılama yapıldı ve bunda polisin de hatası var. Polis müvekkilimin email adresini tespit ederken, eksik tespit ediliyor. Benim müvekkilim hırsızlık suçu ile yargılandığı için işten çıkarıldı. Müvekkilim beraat aldığı için manevi tazminata başvuracağız çünkü mağdur edildik” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nihat Hatipoğlu, 25 Nisan'da Çayırova'ya geliyor
YEREL HABERLER Nihat Hatipoğlu, 25 Nisan'da Çayırova'ya geliyor
Ayçiçeği üreticilerine gübre dağıtılıyor
YEREL HABERLER Ayçiçeği üreticilerine gübre dağıtılıyor
Geri dönüşüm sektörünün sorunları görüşüldü
YEREL HABERLER Geri dönüşüm sektörünün sorunları görüşüldü
Tartıştığı şahsın silahlı saldırısıyla yaralandı
YEREL HABERLER Tartıştığı şahsın silahlı saldırısıyla yaralandı
Gölcük'te 98 bina yıkıldı
YEREL HABERLER Gölcük'te 98 bina yıkıldı
Tarihçi Şenel, Başiskele'nin tarihini anlattı "İzmit tarihinden daha eski bir medeniyete sahip bir ilçede yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Tarihçi Şenel, Başiskele'nin tarihini anlattı "İzmit ...
Jandarma ekipleri kadın çalışanlara KADES'i anlattı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri kadın çalışanlara KADES'i anlattı
Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi
YEREL HABERLER Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren ...
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 3 araç hurdaya döndü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin ...
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin ...
Çevre felaketi havadan tespit edildi, 5 milyon ceza yazıldı
YEREL HABERLER Çevre felaketi havadan tespit edildi, 5 milyon ceza ...
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 6 milyon TL ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 6 milyon TL ceza
Uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan sanıktan şaka gibi savunma Evinde uyuşturucu madde ve terazi bulunan sanık: "Evde bulunan teraziyi uyuşturucuyu tartmak için değil kilolu olduğum için rejim yaparken kullanıyordum"
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan sanıktan ...
Darıca Gençlerbirliği ligde kalırsa futbolcular 500 bin lira prim alacak İskenderun maçına Darıcalı taraftar ücretsiz girecek
YEREL HABERLER Darıca Gençlerbirliği ligde kalırsa futbolcular 500 ...
Üniversitenin konferans salonunda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Üniversitenin konferans salonunda çıkan yangın ...
Fren lambası yanmayan otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Fren lambası yanmayan otomobile arkadan çarptı: 1 ...
Polise makasla saldıran genç kızın babası: "Benim kızım barbar değildir"
YEREL HABERLER Polise makasla saldıran genç kızın babası: "Benim ...
Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu
YEREL HABERLER Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu
Oksijen tüplerini bomba zannettiler Hurdacının önündeki oksijen tüpleri polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Oksijen tüplerini bomba zannettiler Hurdacının ...
Derince'nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü
YEREL HABERLER Derince'nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü
Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi
YEREL HABERLER Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi
Evren Turhan: “Eskiden para yok, kalite vardı. Şimdi para var, kalite yok” “25 yıl önceki kadro bugün oynasa şampiyon olurduk”
YEREL HABERLER Evren Turhan: “Eskiden para yok, kalite vardı. ...
Gebze Kitap Fuarı devam ediyor
YEREL HABERLER Gebze Kitap Fuarı devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.