Pres makinesine sıkışan işçi öldü 

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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)DÜZCE´de katı atık ayrıştırma, işletme ve enerji üretim tesisinde pres makinesine sıkışan Taner Polat (43), yaşamını yitirdi.

Hecinler köyündeki katı atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretim tesisinde çalışan Taner Polat, dün sabah pres makinesine sıkıştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerini gelen sağlık ekibi tarafından Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Polat, kurtarılamadı. Taner Polat'ın cenazesi bugün Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Fevzi Çakmak Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Nenehatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Düzce'de 7 yıldır çalışan 3 çocuk babası Taner Polat'ın daha önce 2 defa iş kazası geçirdiği, kolunun ve burnunun kırıldığı kaydedildi. Polat'ın Darıca'daki evini sattığı ve Düzce'den satın aldığı yeni eve taşınma hazırlığı yaptığı ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2022-04-22 14:56:16



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