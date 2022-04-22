FETÖ üyesi olmaktan aranan şüpheli yakalandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.

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