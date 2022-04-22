Fabrikanın üretim bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrikanın üretim bölümünde çıkan yangın söndürüldü

İHA

Fabrikanın üretim bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir fabrikanın üretim bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım D5009 Sokak üzerinde bulunan MPS Metal Plastik Sanayi Çember ve Paketleme Sistemleri İmalat ve Tic. A.Ş. isimli fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ üyesi olmaktan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ üyesi olmaktan aranan şüpheli yakalandı
Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın korkuttu
Lise öğrencisi bıçağı gösterirken arkadaşını yaraladı
YEREL HABERLER Lise öğrencisi bıçağı gösterirken arkadaşını yaraladı
Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 18 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 18 yıl 9 ay ...
3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti Çatı katında çıkan yangın 2 daireye sıçradı, evler kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül ...
Pres makinesine sıkışan işçi öldü 
YEREL HABERLER Pres makinesine sıkışan işçi öldü 
Otobüsün çarptığı araç duvara çarparak durabildi
YEREL HABERLER Otobüsün çarptığı araç duvara çarparak durabildi
Çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı
YEREL HABERLER Çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti 3 yaşındaki çocuk ...
Cilt bakımında yeni teknoloji
YEREL HABERLER Cilt bakımında yeni teknoloji
Derince'de çocuklara özel eğlenceli iftar programı
YEREL HABERLER Derince'de çocuklara özel eğlenceli iftar programı
Madeni yağda 50'den fazla ülkeye ihracat
YEREL HABERLER Madeni yağda 50'den fazla ülkeye ihracat
Hiç takmadığı sim kart, iş insanının hayatını kararttı 4 yıl süren hukuk mücadelesini, 'Aldığım maaş, bu telefonu almaya fazlasıyla yeter' savunması ile kazandı
YEREL HABERLER Hiç takmadığı sim kart, iş insanının hayatını ...
Nihat Hatipoğlu, 25 Nisan'da Çayırova'ya geliyor
YEREL HABERLER Nihat Hatipoğlu, 25 Nisan'da Çayırova'ya geliyor
Ayçiçeği üreticilerine gübre dağıtılıyor
YEREL HABERLER Ayçiçeği üreticilerine gübre dağıtılıyor
Geri dönüşüm sektörünün sorunları görüşüldü
YEREL HABERLER Geri dönüşüm sektörünün sorunları görüşüldü
Tartıştığı şahsın silahlı saldırısıyla yaralandı
YEREL HABERLER Tartıştığı şahsın silahlı saldırısıyla yaralandı
Gölcük'te 98 bina yıkıldı
YEREL HABERLER Gölcük'te 98 bina yıkıldı
Tarihçi Şenel, Başiskele'nin tarihini anlattı "İzmit tarihinden daha eski bir medeniyete sahip bir ilçede yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Tarihçi Şenel, Başiskele'nin tarihini anlattı "İzmit ...
Jandarma ekipleri kadın çalışanlara KADES'i anlattı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri kadın çalışanlara KADES'i anlattı
Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi
YEREL HABERLER Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren ...
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 3 araç hurdaya döndü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin ...
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin ...
Çevre felaketi havadan tespit edildi, 5 milyon ceza yazıldı
YEREL HABERLER Çevre felaketi havadan tespit edildi, 5 milyon ceza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.