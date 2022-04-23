Gölcük’te 23 Nisan coşku ile kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102.yıl dönümü Gölcükte coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102.yıl dönümü, Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği törenle coşku ile kutlandı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 23 Nisan Gölcük Belediye Başkanı Derinsu Işıtır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan törenin ardından İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 100.yıl dönümü münasebetiyle; Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Ezelden Ebede İstiklal Marşımız ve Bayrağımız” konulu ödüllü fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisini gezildi. Törende konuşan Başkan Sezer, “Egemenliğin millete aidiyetini ortaya koyan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102.yılını ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

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