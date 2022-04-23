2 kişinin öldüğü kaza araç kamerasında



Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)İZMİTKandıra kara yolunda 3 aracın karıştığı, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazası, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam Çakırcaali mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Recep Çalık yönetimindeki 41 ADM 740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 06 BBL 752 plakalı kamyonete çarptıktan sonra Sabri Çakıroğlu idaresindeki 41 AHA 802 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Kandıra'ya bağlı Sarnıçlar Mahallesi muhtarı olan Recep Çalık ile diğer otomobil sürücüs Sabri Çakıroğlu hayatını kaybetti. Çakıroğlu'nun eşi İlknur Çakıroğlu ise yaralandı.

Bu arada kaza, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyonetin kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çalık´ın kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek kamyonete çarptığı görüldü. Kaza sonrasındaki görüntülerde ise bir özel halk otobüsünün kaza yerinde durduğu ve içerisindekilerin kazaya karışanlara yardım etmeye çalıştığı yer aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Dinçer AKBİR

2022-04-23 12:57:18



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