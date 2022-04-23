Miniklerin coşkusu, ayakta alkışlandı

Kocaeli'de 23 Nisan sebebiyle düzenlenen etkinlikte, miniklerin coşkusu, bu kez protokol tarafından ayakta alkışlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102.yıl dönümü, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde kutlandı. Çocuklar sergilenen tiyatro, halk oyunları, şarkı ve çeşitli etkinliklerle anın tadını çıkardı. Törene, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak protokol, çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı. Coşku ile kutlanan bayramda öğrenciler şarkılar eşliğinde eğlendi. Törende ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Türkiye’nin ve dünyandaki tüm çocukların çocuk bayramını kutlayan Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920, Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Vatanımızın işgal edildiği milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine kast edildiği bir dönemde açılan büyük millet meclisimiz istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olmuştur. Tarihimizde bir dönüm noktası olduğu 23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi milletimizin çocuklara olan güvenin sembolü olmuştur” dedi.

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