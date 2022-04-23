2 kişinin öldüğü kaza araç kamerasında (2)

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TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden Sabri Çakıroğlu için bugün İzmit Yeşilova Merkez Camii'nde ikindide cenaze namazı kılındı. Halde esnaflık yapan 3 çocuk babası Çakıroğlu'nun cenazesi Yeşilova Mezarlığı´nda toprağa verildi. Recep Çalık ise Kandıra'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada yaralanan Çakıroğlu´nun eşi İlknur Çakıroğlu'nun ise hastanedeki tedavisi sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-04-23 17:59:21



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