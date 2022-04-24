Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde final heyecanı Kocaeli'de yaşanacak

Türkiye Basketbol İkinci Ligi (TB2L) 20212022 sezonunda Final Grubu müsabakaları, 2530 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'de oynanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği organizasyon, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu ve İzmit Atatürk Spor Salonunda yapılacak.

Kocaeli’de ilk kez düzenlenecek basketbol organizasyonunda A Grubu’nda Çorlu Belediyesi, Haremspor, ABB Egospor ve Fenerbahçe Koleji Safiport, B Grubu’nda ise Çağdaş Bodrum Spor, Gaziantep Gençlik Gelişim, İstanbul Efendileri ve Kastamonu Yurdum GSK takımları mücadele edecek. Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselecek iki takımın belli olacağı final grubu karşılaşmalarında gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler yarı finalde oynamaya hak kazanacak. Yarı finaller 29 Nisan Cuma, final karşılaşması ise 30 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.