Sahilde bisikletlilere saldıran Belçika kurdu köpek barınağa götürüldü 

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde sahilde bisikletlilere saldıran Belçika kurdu cinsi köpek, belediye ekipleri tarfaından yakalanarak barınağa götürüldü.

Gölcük Değirmendere Sahili´nde saat 12.30 sıralarında başıboş gezen bir Belçika kurdu cinsi köpek, sahilde bisiklet sürenlere saldırdı. Bazı kişilerin bisikletlerine de zarar veren köpek daha sonra kaçtı. O anları görenler durumu yetkililere bildirdi. Belediye ekipleri tarafından yakalanan köpek, barınağa götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2022-04-24 13:32:26



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