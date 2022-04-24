TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Ağrı 1970 Spor: 2

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TFF 3. Lig 3. Grup’ta playoff mücadelesi veren Belediye Derincespor 32. hafta karşılaşmasında Ağrı 1970 Spor’u ağırladı. Ev sahibi takım mücadeleyi 32’lik skorla kazandı.



Stat: Belediye Derincespor

Hakemler: Burak Kaplan xx, Berkay Salman xx, Ali Gün xx

Belediye Derincespor: Taha Ayan xx, Efe Karaoğlu xx, Uğurcan İkikardeş xx (Tayfun Kırca dk. 78 x), Mehmet Tosun xxx (Bertuğ Başdemir dk. 86 ?), Melih İnan xxx (Kadir Torbacı dk. 86 ?), İlker Cihan xx, Berkay Çakır xx, Muhammed Enes Yılmaz xxx, Sercan Uslu xx, Mesut Can Tunalı xx (Kemal Kazan dk. 90 ?), Muhammet Fatih Yıldırım xx

Teknik Sorumlu: Nuri İlkel Kıldır

Ağrı 1970 Spor: Sefa Mücahid Çirişoğlu xx, Can Morgül xx, Önder Selimoğlu xxx, Oğulcan Enes Demiroğlu xx, Ali Özdemir xx (Bünyamin Başar dk. 64 x), Kaan Yılmaz xx, Seyit Gazanfer xx, Muhammet Serdar Yazıcı xx, Oğuzhan Malcı, Eren Yeşil xx (Serhat Tarhan dk. 80 ?), Barış Kılıç xx (Mehmet Berke Yanmaz dk. 64 ?)

Teknik Direktör: Turgay Karatekin

Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 37), Melih İnan (dk. 58) (Belediye Derincespor), Önder Selimoğlu (dk. 18) (dk. 51 kk. ve dk. 61 pen.) (Ağrı 1970 Spor)

Sarı kartlar: Sercan Uslu, Berkay Çakır, Taha Ayan (Belediye Derincespor), Önder Selimoğlu, Kaan Yılmaz, Bünyamin Başar (Ağrı 1970 Spor)

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