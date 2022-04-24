Kocaelispor - Manisa FK: 2-1

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Alişan KOYUNCU / İZMİT (Kocaeli), (DHA)STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)

KOCAELİSPOR: İsmet (xx) Berkay (xxx), Mehmet Taş (xxx), Musa (xx)(Dk.67 Mazlum xx), Atila (xx), Kolovos (xx)(Dk.75 Kerem Can xx), Gueye (xx)(Dk.56 Yiğit Ali xx), Diop (xx)(Dk.75 Alpay xx), Mehmet Yılmaz (xx), Samed Ali (xxx), Benhur (xxx)

MANİSA FK: Birkan (xx) Gakpa (xx), Hakan (xx), Sadi (xx), Landre (xx), Diallo (xx)(Dk.58 Ozegovic x), Muhammet (xx)(Dk.74 Veli x), Yasin (xx)(Dk.58 Selim x), Erhan (xx)(Dk.75 Tabekou), Çağrı (xx)(Dk.75 Özgür x), Okan (x)

GOLLER: Dk.29 Mehmet Taş, Dk.45 Berkan (Kocaelispor) Dk.13 Landre (Manisa Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Diop, Mehmet Yılmaz, Berkay, Mazlum, Benhur, İsmet (Kocaelispor) Yasin, Hakan (Manisa Futbol Kulübü) Spor Toto 1'inci Lig'de Kocaelispor, evinde ağırladığı Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.13'üncü dakikada Manisa FK'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa buluşan Landre, takımını öne geçirdi: 0-1.

29'uncu dakikada savunmadan dönen topu kontrol eden Mehmet Taş, ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1.

45'inci dakikada Kolovos'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Berkay topu ağlara yolladı: 2-1.DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-04-24 19:01:20



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