Kartepe Belediyesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Kartepe Belediyesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yangına müdahale edilirken, yaralılar başarıyla tahliye edildi.

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü "İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik" gereği belediye personeline yangın ve arama kurtarma eğitimleri verildi. Eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatın ve eğitimlerin verimli geçtiğini söyleyen Kartepe Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Gizem Duygu Coşan, "Belediyemizde yapılan bu eğitimler ve tatbikatlar; personelimize önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda eğitim ve tatbikat yaptırarak uygun donanıma sahip olmalarını ve acil durumda ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlayarak can ve mal kaybını en aza indirmeyi amaçlamaktadır" dedi.

"Bu tatbikat bizim için çok önemlidir"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Bizler Kocaeli’de yaşıyoruz. Bugüne kadar doğa olaylarının ve depremin acılarını yaşadığımız bir şehirde yaşıyoruz. Şehrimiz her geçen gün büyümektedir. Hizmet alanımız genişlerken risklerimiz artmaktadır. Bu tatbikat bizim için çok önemlidir. Yapılan bu tatbikatla eksiklerimizi görmekteyiz. Bu yaşanan durum gerçek olabilirdi. Bu tarz durumları önemsemeliyiz. Bu konuda görevlendirilen arkadaşlarımıza yardımcı olmanızı istiyorum. Allah bu tür kazalardan herkesi korusun. Sizleri seviyorum, önümüzde de bayram var. Çok güzel bir ailemiz var. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.

