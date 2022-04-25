Şüpheli oyuncak bebek, fünye ile patlatıldı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT'te bir banka şubesi önündeki elektrik trafosunun yanına bırakılan oyuncak bebek, bomba şüphesi üzerine polis ekiplerince kontrollü patlatıldı. Oyuncak bebeğin bomba olmadığı anlaşıldı.
Olay, sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi, Hafız Selim Efendi Sokak'ta meydana geldi. Bir banka şubesi önündeki elektrik trafosunun yanına oyuncak bebek bırakıldığını görenler, bomba olmasından şüphelenerek polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba imha uzmanı ekip, ortalamanın üzerinde büyüklüğe sahip oyuncağı inceledikten sonra fünye ile patlatmaya karar verdi. Fünye ile kontrollü patlatılan bebeğin, bomba olmadığı anlaşıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-04-25 10:51:01
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