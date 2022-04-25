Körfez'de 6 orta hasarlı bina yıkıldı

Körfez Belediyesi, güçlendirilmesi yapılmayan 6 orta hasarlı binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tespiti yapılan ve gerekli yasal süreci tamamlanan orta hasarlı binaların yıkımlarını sürdürüyor. Güçlendirilmesi yapılmayan, vatandaşların can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan yapıların tespiti sonrasında yasal olarak süreci başlatılan ekipler, hafta sonu süreci tamamlanan 6 binanın daha yıkımını gerçekleştirdi. Ali Hocalar köyü, Sipahiler köyü ve Hereke’de 6 orta hasarlı binalar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılırken, yıkım sonrasında da kötü görüntü kalmaması için molozların kaldırım işlemleri gerçekleştirdi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası gerçekleştirilen yıkımlar bir günde tamamlandı.

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