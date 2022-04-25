Eşi Hatice'yi öldürüp PKK'ya katılmak istemişti, müebbet hapsi istendi



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'de eşi Hatice Senem'i (23) darbederek öldürdükten sonra bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen Mehmet Senem (29) hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, Senem'in, 'Eşe karşı canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Geçen yıl 24 Eylül günü, Derince Fatih Sultan Mahallesi Orhan Gazi Sokak'ta meydana gelen olayda, Mehmet Senem eşi Hatice Senem'i darbederek öldürdü. Gözaltına alınan Mehmet Senem çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşini öldürdükten sonra bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak için HDP binasına giden Mehmet Senem, hakkında iddianame hazırlandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, polis ekiplerinin Mehmet Senem'in evinde yaptığı aramada 60 santimetre uzunluğunda ahşap sopa, 69 santimetre uzunluğunda üzerinde kırmızı lekeler olan döner bıçağı, 10 adet tüfek fişeği ve 5 bin volt kapasiteli çalışır vaziyette elektro şok cihazı ele geçirdiği belirtildi. Çiftin 8 aylık kız çocuklarının da, çocuk yetiştirme yurduna teslim edildiği ifade edildi. İddianamede yer alan Hatice Senem'in otopsi raporunda ise, genç kadının maruz kaldığı genel beden travması sonucu meydana gelen yaygın ve geniş morarmalar ile beyinde meydana gelen kanamaya bağlı olarak ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Şüpheli Mehmet Senem'in eşini darbettiği sırada evde bulunan elektroşok aletini kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan görüş istendi.

KAYINPEDERİNİ TEHDİT ETMİŞ

Olayda bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Hatice Senem'in babası H.K. iddianamede yer alan ifadesinde, kızının 2018 yılında kaçarak evlendiğini, 2020 yılında torunu doğduktan sonra kızına ve damadına evlerinin kirasını ödemeyi teklif ettiğini anlattı. Bu tekliften birkaç gün sonra kendisini arayan damadı Mehmet Senem'in, "Ben çocuklarıma bakamıyor muyum? Açlar mı? Açıktalar mı? Siz beni tanımıyormusunuz. Benim PKK terör örgütü ile irtibatım var. Sizi öldürürüm" dediini söyledi. Damadının bu tehdidi yaptığı dönemde, sosyal medya hesaplarında elinde silah varken ve terör örgütünün sözde bayrağıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını da paylaştığını söyleyen baba H.K., damadı Mehmet Senem hakkında şikayetçi oldu.

HDP BİNASINDA KÜRTÇE KONUŞMUŞ

Mehmet Senem'in HDP binasına gitmek için yardım istemesi üzerine birlikte gittiklerini söyleyen Ş.A. ve H.D.'nin ifadelerine de iddianamede yer verildi. H.D. ifadesinde, kendisine ait araç ile Mehmet Senem'e yardımcı olmak amacıyla HDP binasının önüne kadar gittiğini, binaya girmeyerek araçta beklediğini ve işleri bittikten sonra Senem ile Ş.A.'yı oradan aldığını belirtti. Ş.A. ise, Mehmet Senem ile birlikte HDP binasına gittiklerini, Senem'in buradaki 2 erkek şahıs ile Kürtçe konuştuğunu, ancak kendisi Kürtçe bilmediği için konuşulanları anlamadığını söyledi. Yapılan soruşturmada hem cinayet olayıyla hem de terör örgütü ile ilişkileri bulunmadığı tespit edilen 2 kişi serbest bırakıldı.

GECE BOYUNCA KALBİNİ DİNLEMİŞ

İddianamede, şüpheli Mehmet Senem'in avukat eşliğinde alınan ifadesine de yer verildi. İfadesinde eşi ile Muş'ta yaşadıkları dönemde aldatıldığından şüphelendiğini söyleyen Mehmet Senem, eşinin görüştüğünü düşündüğü kişinin ailesiyle aralarında husumet oluşmasından dolayı Kocaeli'ye taşındıklarını anlattı. Olaydan 1 gün önce eve geldiği sırada zemin kattaki dairenin mutfak penceresinden birinin dışarı çıktığını gördüğünü ve aralarında çıkan kavgada sinirlenerek eşinin bacaklarına sopayla vurduğunu anlatan Mehmet Senem, "Kalın bir sopayı alarak eşimin baldırlarına, ayaklarına vurdum. Kendimi kaybettiğim için tam neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Ancak isteyerek belden üst bölgesine hiç vurmadım. Eşime vururken kendimi kaybetmiştim. Ancak öldürmek amacıyla vurmadım" ifadelerini kullandı. Olay sonrasında eşinin kanepeye uzandığını, kendisinin üzerini örttüğünü ve gece boyunca aralıklarla kalbini dinlediğini iddia eden Mehmet Senem, sabah 08.00 sıralarında eşinin durumunu kontrol etmeden evden çıktığını söyledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İFADEYİ YALANLADI

Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten savcı, çiftin yaşadıkları sitenin güvenlik kameralarında yapılan incelemeleri de iddianameye ekledi. Çiftin yaşadığı dairenin kapısı ve tüm camlarının güvenlik kameralarınca görüldüğünü belirten savcı, yapılan incelemelerde herhangi bir kişinin, şüpheli Mehmet Senem'in iddia ettiği şekilde, evin mutfak camı ya da başka bir camından girip çıkmadığının tespit edildiğini belirtti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Tüm ifadeler, deliller ve raporları birlikte değerlendiren cumhuriyet savcısı, şüpheli Mehmet Senem'in eşini ahşap sopa ile dövdüğünün sabit olduğuna ve evde bulunan elektroşok cihazının çalışır durumda olması sebebiyle darp esnasında kullanıldığının değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getirdi. Şüpheli Senem'in ifadesinde öldürme saikiyle hareket etmediğini söylemesinin suçtan kurtulma amacıyla yapıldığını belirten savcı, maktulün vücudundaki lezyonların dağılımı ve sayıca çok olması ve şüphelinin olaydan sonraki davranışları bir bütün olarak değerlendirerek "Eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan indirim yapılmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti. Şüpheli Mehmet Senem hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-04-25 16:28:21



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