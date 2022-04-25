1 kilometrelik iftar sofrası 11 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu

O kentlerimiz toza teslim oldu!

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– Kocaeli’de 1 kilometrelik iftar sofrasında 11 bin kişi buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 1 kilometrelik iftar sofrası kuruldu. Cumhuriyet Bulvarın’da açılan masaları saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Ramazan sevicini birlikte yaşadı. 11 bin kişinin katıldığı iftar programında geleneksel Hacivat ve Karagöz gölge oyunu çocukları güldürürken ateş gösterisi ise adeta göz kamaştırdı.

İftar öncesi tüm masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla selamlaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Önümüz Kadir Gecesi ardından bayram geliyor. Bütün vatandaşlarımızın ağız tadıyla huzur dolu, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlar görmelerini temenni ediyorum” dedi.

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