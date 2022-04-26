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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze´de üretilen 5 İHA, İngiltere´ye ihraç edildi

DHA

Gebze´de üretilen 5 İHA, İngiltere´ye ihraç edildi


Alişan KOYUNCU/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)GEBZE Teknik Üniversitesi Dronepark´ta üretilen `Jackal´ isimli yerli yazılımlı insansız hava aracı (İHA), İngiltere´ye ihraç edildi. Satın alınan 5 İHA, ilaçların ve sağlık kurumlarının ihtiyacı olan ürünlerin taşınması amacıyla kullanılacak. İngiliz firma kurucusu Jon Parker, iş birliğinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Türkiye gerçekten bu konuda bir süper güç olma yolunda ilerliyor. İleride de çok büyük başarılara imza atılacağını düşünüyorum" dedi.   
Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark´te hizmet veren firma, kendi bünyesinde ürettiği asgari 15 kilo yük kapasitesi bulunan ve 130 kilometre menzilde uçuş gerçekleştirebilen İHA'yı İngiltere´ye ihraç etti. Yerli ve milli yazılıma sahip İHA, İngiltere´de satın alınan firma tarafından ilaçların ve sağlık kurumlarının ihtiyacı olan ürünlerin taşınması amacıyla kullanılacak. Kargo ve lojistik taşımacılığı alanında her türlü ihtiyaca yanıt verebilecek nitelikte olan İHA´nın ilerleyen süreçte İngiltere´de aktif olarak kullanılması planlanıyor.
İhracatın kararlaştırılmasının ardından Gebze Teknik Üniversitesi´nde gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, İHA´nın üretildiği firmanın genel müdürü Murat Islıoğlu ve İngiliz firmanın kurucusu Jon Parker katıldı. İmzaların atılmasının ardından ihraç edilecek 5 İHA´dan 1'i, üniversite yerleşkesinde bulunan Dronepark´ta test uçuşu yaptı. Pist üzerinden kalkan İHA, uçuşu başarıyla tamamladıktan sonra iniş yaptı.   
`TÜRKİYE BU KONUDA SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR´  
Test uçuşunun ardından Jon Parker, "Biz dünya çapında pilot eğitimi veren bir okuluz. Bizim eğitim verebilmemiz, yeni nesilleri eğitebilmemiz için yeni nesil araçlarla eğitim yapmamız gerekiyor. Bu gördüğünüz araç da teknolojinin son ürünü bir araç. İlk siparişimizde 5 adet araç satın aldık. Bu toplamda 1 milyon 250 bin dolara mal oldu. Ancak geleceği düşündüğümüzde bu çok küçük bir yatırım. Türkiye gerçekten bu konuda bir süper güç olma yolunda ilerliyor. Gerçekten ileride de çok büyük başarılara imza atılacağını düşünüyorum. Bizim birlikte çalıştığımız firmaların pilotları, eğitim amaçları bu araçları uçuracaklar. Ayrıca ilaçların taşınması, sağlık kurumlarından ihtiyacı olan yerlere taşınmasında kullanılacak ve daha hayal edemeyeceğimiz bir sürü alanı var" diye konuştu.  
`GURURLUYUZ´  
Katma değeri yüksek olan ürünü dünyanın önde gelen ülkelerinden birine ihraç etmenin, kendilerini mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, "Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark´ında kurulan Dronepark Türkiye´de ilk. Drone teknolojileri konusunda havacılık kümelenmesini bir araya getiren bir yapı. Bu yapı içinde Türk Drone Konsorsiyumu kuruldu. Bu yapı şu anda faaliyetinin sonucu drone´u da üretmiştir. Mutluyuz, gururluyuz. GTÜ´nün adı artık İngiltere´de de duyulacaktır. Bu ulaşılması çok harika güzel olan bir sonuçtur. Bunu gerçekleştiren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. 
`BİZİM İÇİN TARİHİ GÜN´  
Drone teknolojileri konusunda kendileri için çok önemli adım olduğunu söyleyen Murat Islıoğlu ise şunları kaydetti: 
"Bugün bu uçağı birçok ülkeye satabilirsiniz ama Avrupa ülkesine satmak ayrı bir konu. İngiltere´ye 5 tane `Jackal´ satmış ve bunun anlaşmasını imzalamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. `Jackal´ havacılık sektörüne kargo ve lojistik taşımacılığı için tasarlanmış bir uçak. Neticede bu bir hava aracı, maksadı bu olsa da ihtiyaç halinde, yazılım ve donanım tamamen bizim şirketimize ait. Bununla ilgili ihtiyaç duyulacak her alanda biz bunu geliştirebilecek ve servis edebilecek bir noktadayız. İngiltere´ye ilk 5 uçağı satmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz İngiliz firmanın mühendisleri ve pilotlarıyla çok yakın çalışma içerisindeyiz. Onlar da bizim yapmış olduğumuz faaliyetleri çok yakından gördüler. Bizzat şahit oldular. Uçağın kontrolünü pilot arkadaşlarımıza verdiğimizde bizzat söylediği şey şuydu `Ya ne kadar kullanım kolaylığı var. Ne kadar rahat kullanılabiliyor´ yani bizim tasarladığımız bu uçağın pilot açısından da eğitilmesi ve öğretilmesi gerçekten kolay. Kokpit tasarımı da çok farklı bir noktada. Güncel havacılık normlarına uygun, sertifikasyonu yapılmış herkes tarafından ihtiyaç duyulan noktada çok rahatlıkla kullanılabilecek özgün bir tasarım." (DHA)    DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU
2022-04-26 09:47:46

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