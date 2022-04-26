Kartepe'nin muhtarları devam eden yatırımları görüştü

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda devam eden yatırımlar ve projeler görüşüldü.

Kartepe Belediyesi tarafından dün akşam düzenlenen iftar programına, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda, Kartepe'ye yapılması planlanan projeler ve devam eden çalışmalar masaya yatırıldı.

Muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını belirten Kocaman, "Göreve geldiğimiz günden itibaren projelerimizi uyum içerisinde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kartepe'miz ilçe olmasından bu yana her geçen gün büyümektedir. Geleceğin Kartepe'sini hep birlikte inşa ediyoruz. Bu akşam iftar bereketini Kartepe'mizin hizmetkarı kıymetli muhtarlarımız ile paylaştık. Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin inşallah. Önümüzde Ramazan Bayramımız var. Rabbim sağlıkla cümlemizi kavuştursun inşallah. Geldiniz sofranızın bereketini arttırdınız Allah’a şükür" dedi.

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