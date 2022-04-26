Başkan Aygün, vatandaşları iftara davet etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vatandaşları yarın Kent Meydanı'nda düzenlenecek iftar programına davet etti.

Kadir Gecesi'ni Kent Meydanı'nda karşılayacaklarını belirten Aygün, "Sema kapılarının ardına kadar açıldığı ve açılan ellerin geri çevrilmediği bu kutlu gece hepimize çok önemli fırsatlar sunmakta. Bizleri bu kutsal geceye kavuşturan rabbimize binlerce kez şükürler olsun. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan’ın içinde dualarla karşıladığımız Kadir Gecesi hepimiz için vazgeçilmez değerdedir. Bizler de Derince Belediyesi olarak bu anlamlı gece dolayısıyla Derince Kent Meydanı’nda bir iftar programı düzenliyoruz. Kuranı Kerim tilaveti ve Anka İlahi Grubu’nun sahne alacağı, teravih namazının ardından da devam edecek olan Kent Meydanı’mızdaki büyük iftar buluşmamıza tüm halkımızı davet ediyorum. İnanıyorum ki bu gecenin manevi iklimi ile dayanışma, kardeşlik ve yardımlaşma duygularımız daha da pekişecek" dedi.

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