Ormanlık alana atılan yeni doğmuş köpekler telef oldu Ölüme terk edilen köpekler için gözyaşlarına boğuldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alana atılan yeni doğmuş köpekler telef oldu. Ölü köpekleri görünce gözyaşlarını tutamayan hayvansever, "Köpeklerin o halini görünce çok üzüldüm, bebek gibiydiler. Yaşayan köpeği kucağıma aldım, ağlıyordu ve süt arıyordu. Yavru köpeğe süt vereceğim esnada sütünü bile içemeden öldü" dedi.

Derince ilçesinde 300'ü aşkın sokak köpeğine bakan Reyhan Bıyık, iki gün önce Çınarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda besleme çalışması yaptığı sırada yenidoğan 4 köpeğin yol üzerine atıldığını gördü. Köpeklerden sadece birinin yaşadığını fark eden Bıyık, onu biberonla beslemeye çalıştı. Sütü bile içemeden telef olan köpek için gözyaşlarına boğulan hayvansever Bıyık, köpekleri ölüme terk edenlerin bulunmasını istiyor.



"Sütünü bile içemeden öldü"

Olay gününü anlatan Reyhan Bıyık, "Her zaman yaptığım gibi, iki önce de saat 08.30'da ormanlık alan geldim. Köpeklerin yemeklerini yedirdim, onları yürüyüşe çıkardım ve çevre temizliğimi yaptıktan sonra bebek ağlama sesi gibi bir ses duydum. Kuş sesi sandım ancak dışarı gidip baktığımda kangal cinsi yeni doğmuş yavru köpeğin atıldığını gördüm. Yavru köpeği kucağıma aldım ileri doğru yürüdüğümde 3 tane daha atılmış yavru köpek buldum. Toplam 4 tane yavru köpek buldum, bunlardan 3 tanesi ölmüştü, sadece bir tanesi yaşıyordu. Köpeklerin o halini görünce çok üzüldüm, bebek gibiydiler. Yaşayan köpeği kucağıma aldım, ağlıyordu ve süt arıyordu. Bir arkadaşımız hemen süt ve biberon alarak geldi. Yavru köpeğe süt vereceğim esnada sütünü bile içemeden öldü. Bu o kadar kötü bir şey ki ben bunu anlatamıyorum. Mübarek Ramazan gününde o yavru köpek kucağımda öldü, üzüntüden yemek dahi yiyemedim. Nasıl vicdanınız el veriyor da o hayvanları oraya atıyorsunuz? Atmak yerine köpekleri bana verselerdi ben onlara bakardım, büyütürdüm" dedi.



"Bu işin peşini bırakmayacağım"

Köpekleri ormanlık alana atan şahıs ya da şahısların yakalanmasını isteyen Bıyık, "Köpekleri ölümüne yolun ortasına fırlatmışlardı. Bunu kim yaptıysa yakalanmasını istiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım, şikayetçi olacağım. Jandarmadan da tek istediğim bize sahip çıksınlar, güvenlik kameralarından aracın giriş ve çıkışını takip ederek bu kişiyi bulsunlar. Günahsız bir yavru böyle can veriyorsa, biz insanoğlunun yatacak yeri yok, biz nasıl can vereceğiz onu bilmiyorum. Bu hayvanlara yapılan işkence ve zulüm yeter. İnsanlar çocuklarını hayvan düşmanı olarak yetiştiriyor, ben bunu kabul etmiyorum. Atılan köpekler anneleri tarafından emzirilseydi mutlaka yaşarlardı. Resmen köpekleri ölüme terk ettiler" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.