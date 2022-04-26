Destici: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Destici: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak

DHA

Destici: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gezi Parkı davasında çıkan kararlarla ilgili olarak CHP'yi eleştirerek, "Bunların derdi yargıdan sonuç almak değil. Bu meseleyi de siyasallaştırıp, buradan siyasi rant elde etmek ve milleti galeyana getirip ayaklandırmaya çalışmak" dedi. 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmit'te partisinin düzenlediği iftara katıldı. Oruçların açılmasının ardından davetlilere hitap eden Destici, Pençe-Kilit operasyonlarıyla ilgili olarak, "Zap'tan başlayarak Kandil'i ve diğer bütün terör yuvalarını bitirmeyi amaçlayan Pençe-Kilit Operasyonu, başarıyla devam ediyor. Ancak tabii ki, şehitlerimiz var. Şehitlerimizin acısı yüreğimizde. Bugün de Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 kahramanımızın şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Ben hem bu 3 şehidimize, hem daha önce şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Öyle bir pençe attılar ki, öyle bir kilit vurdular ki, inşallah bundan sonra hain terör örgütü PKK belini doğrultamayacak" dedi. 
'MAALESEF TERÖRİST TBMM'YE KADAR GELMİŞ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözde Ermeni soykırımı ile ilgili HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın verdiği yasa tasarısına da değinen Destici, "Tabii ki bizim askerimizin, polisimizin onlara pençe atmasıyla bitmiyor. Çünkü terörist sadece dağda değil. Terörist sadece Kandil'de değil. Terörist sadece Zap'ta, Mahmur'da, Sincar'da değil. Terörist sadece Cudi'de, Gabar'da değil. Maalesef terörist TBMM'ye kadar gelmiş. Sadece kendi gelmekle kalmamış, Ermeni çetelerinin artıklarını da getirmiş. On binlerce Müslümanın, kadının ve çocuğun katili olan Ermeni çetelerinin ve yine onlarca diplomatımızı şehit eden ASALA terör örgütünün artıklarını da getirmiş. Neden? Çünkü bunlar aynı soyun köpeğidir. Bunların efendileri aynı. Emperyalistler, siyonistler bunların arkasında. Bunun için bunlar kolaylıkla işbirliği yapabiliyorlar. Birisi çıkıyor, gazi mecliste PKK'yı savunuyor. 'Sırtımızı PKK'ya, YPG'ye dayadık' diyor. Öbür hain de çıkıyor ve 1915 olaylarının, sözde soykırımın, TBMM'de tanınması için hukuksuz bir kanun teklifi veriyor. Elbette ki kabul edilmedi. Elbette ki meclis başkanı tarafından iade edildi. Ama bu cesareti, bu hadsizliği göstermiş olması bile, bizim gözlerini hala kuş yavrusu gibi açamayan gafillerin, inşallah gözlerini açmasına vesile olur" diye konuştu. 
'KILIÇDAROĞLU, İKİ KELAM DA BU HAİNLERE ETSENE' 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Destici, "Bir bakıyoruz, yine 24 Nisan'da, CHP'nin PKK sevdalısı, PKK milletvekillerinden hiç de farkı olmayan bir milletvekili çıkıyor, yine 24 Nisan ile 1915 olayları ile ilgili ecdadımıza Devlet-i Osman-ı Aliye'ye ve Müslüman Türk milletine iftira atıyor. Bunu da kınıyorum ve lanetliyorum. Bu konuda yargımız, savcılıklarımız harekete geçmiştir. Elbette ki geçecektir. Bu vatan sahipsiz değildir. CHP Genel Başkanı her konuda konuşuyor. Konuşacak tabii, ana muhalefet partisi lideri. Ama ben beklerim ki Sayın Kılıçdaroğlu, iki çift söz de şu Ermeni kökenli olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratikliği Türk milletinin hoşgörüsü sayesinde TBMM'de milletvekili olarak oturuyor. Ama hainlik yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, iki kelam da bu haine etsene. Bir duysun bu millet. Onu geçtim. Kendi partinin milletvekili bu milleti, bu asil ve necip Türk milletini, soykırım ithamıyla suçlarken, Ermeni aydınlarını Anadolu'da kaybetmekle itham ederken, buna söyleyecek bir çift sözün yok mu? Milletimiz bekliyor. Biz de bekliyoruz" dedi. 
'2013 YILININ MAYIS AYINDA BİR KALKIŞMA HAREKETİ BAŞLATILMIŞTIR' 
Gezi Parkı davası hakkında çıkan mahkeme kararına da değinen Destici, şöyle konuştu: 
"Dün mahkeme Gezi Davası diye bilinen dava ile ilgili bir karar verdi. Bir 2013 yılına gidelim. 2013 yılının Mayıs ayında, Haziran ayında neler olmuştu bir hatırlayalım. İstanbul'da, Taksim meydanında Gezi Parkı'nda, bazı ağaçların ve çiçeklerin söküldüğü iddiasıyla başlayan eylemler, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm ülkeye yayılarak, bir kalkışma hareketi, sokak hareketleri başlatılmıştır. Bunun gayesi mevcut hükümeti değiştirmek ve iktidarı ele geçirmektir. Ama devletimizi yönetenlerin feraseti, aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi ve milletimizin irfanıyla, cesaretiyle buna fırsat verilmemiştir. Elbette ki bunu kim planlamışsa, kim finanse etmişse, kim organize etmişse, bunun finansı, organizesi, planı noktasında kim dışarıyla işbirliği içinde olmuşsa, elbette ki yargı bunun cezasını verecektir" 
'TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİDİR' 
Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu söyleyen Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Yargı hem tarafsızdır, hem bağımsızdır. Delil vardır, yoktur. Bunlar yargının işidir. Siz yargının verdiği kararı beğenmeyebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz. Farklı düşüncelerinizi de ifade edebilirsiniz. Ama daha birinci ayağında siz çıkıp, CHP Grup Başkanvekili olarak, ana muhalefet partisinin grup başkanvekili olarak, yanınıza savcımızı şehit eden teröristleri, katilleri devrim şehitleri olarak adlandıran DHKP-C'nin siyasi uzantılarını alıp, yetmez bir de PKK'nın siyasi uzantılarını alıp, yetmez ne kadar terör örgütü mensubu ve uzantısı varsa bunları alıp, bunlarla birlikte basın toplantısı yapar ve buradan da halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallar ve tehdit ederseniz, biz bunu kabul etmeyiz ve aynen size iade ederiz. Milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallamak, tehdit etmek, 'And olsun' diyerek yeminler içmek, hesap sormak kimsenin haddine değil. Kimse de bu hadsizliği yapmamalıdır. Sınırı aşmamalıdır." 
'BUNLARIN DERDİ MİLLETİ GALEYANA GETİRİP AYAKLANDIRMAYA ÇALIŞMAK' 
Meselenin siyasallaştırılmak istendiğini ifade eden Destici, "Daha ilk mahkeme kararını vermiş. Bu işin istinaf ayağı var. Yargıtay ayağı var. Anayasa Mahkemesi süreci var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci var. Ama bunların derdi yargıdan sonuç almak değil. Bu meseleyi de siyasallaştırıp, buradan siyasi rant elde etmek ve milleti galeyana getirip ayaklandırmaya çalışmak." diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-04-26 23:21:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ormanlık alana atılan yeni doğmuş köpekler telef oldu Ölüme terk edilen köpekler için gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Ormanlık alana atılan yeni doğmuş köpekler telef ...
Afgan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı,3 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Afgan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı,3 organizatör ...
Kocaeli'de 135 paket bandrolsüz tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 135 paket bandrolsüz tütün ele geçirildi
TEM’de 46 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER TEM’de 46 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı
İlimtepeli çocuklar doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER İlimtepeli çocuklar doyasıya eğlendi
3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı Kazadan sonra araç içinde sıkışan sürücü için seferber oldular
YEREL HABERLER 3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde ...
Polis aracına çarpan cipin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Polis aracına çarpan cipin sürücüsü yaralandı
Nihat Hatipoğlu, Çayırova'da Ramazan etkinliğine konuk oldu
YEREL HABERLER Nihat Hatipoğlu, Çayırova'da Ramazan etkinliğine ...
Husumetlisinin kardeşini vuran avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi
YEREL HABERLER Husumetlisinin kardeşini vuran avukatın 15 yıla kadar ...
Başkan Aygün, vatandaşları iftara davet etti
YEREL HABERLER Başkan Aygün, vatandaşları iftara davet etti
Başiskele Yeniköy Spor Kulübü Tesisleri yenileniyor
YEREL HABERLER Başiskele Yeniköy Spor Kulübü Tesisleri yenileniyor
İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı Güvenlik görevlisinin üzerine demir kapı devrildi
YEREL HABERLER İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti ...
Kartepe'nin muhtarları devam eden yatırımları görüştü
YEREL HABERLER Kartepe'nin muhtarları devam eden yatırımları görüştü
Yollar bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yollar bayrama hazırlanıyor
Gebze´de üretilen 5 İHA, İngiltere´ye ihraç edildi
YEREL HABERLER Gebze´de üretilen 5 İHA, İngiltere´ye ihraç edildi
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
1 kilometrelik iftar sofrası 11 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER 1 kilometrelik iftar sofrası 11 bin kişi aynı iftar ...
Tokat atılınca kurşun yağdırdı; 1 kişinin yaralandığı olay anı kamerada
YEREL HABERLER Tokat atılınca kurşun yağdırdı; 1 kişinin yaralandığı ...
Başkan Özlü: "Başiskele'mizde her zaman biriz, beraberiz"
YEREL HABERLER Başkan Özlü: "Başiskele'mizde her zaman biriz, ...
Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Yerli İHA JACKAL ilk kez İngiltere semalarında uçacak İngiltere, Türkiye’den 5 adet İHA teslim alacak 15 kilogram yük taşıyor, 130 kilometre menzilde uçuş gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Yerli İHA JACKAL ilk kez İngiltere semalarında ...
Eşi Hatice'yi öldürüp PKK'ya katılmak istemişti, müebbet hapsi istendi
YEREL HABERLER Eşi Hatice'yi öldürüp PKK'ya katılmak istemişti, ...
Panik yapan sürücü kazaya sebep oldu Kontrolden çıkan cip hem yayaya hem de aydınlatma direğine çarptı
YEREL HABERLER Panik yapan sürücü kazaya sebep oldu Kontrolden çıkan ...
Körfez'de 6 orta hasarlı bina yıkıldı
YEREL HABERLER Körfez'de 6 orta hasarlı bina yıkıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.