Anne ve çocuklar Ormanya'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 46 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Ormanya gezisinde anneler ve çocukları keyifli zaman geçirdi.

Ormanya'da çocuklara ve ebeveynlerine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Ormanda ağaçlar incelendi, çimene toprağa dokunan çocuklar, doğanın sesini dinleyip teknolojiden uzak bir gün geçirdi. Etkinlik çerçevesinde okunan kitapların sonrasında çocuklar eğlenceli taklitler yaparak eğlendi. Çocuklar ağaç, kuş, fil taklitlerini başarıyla yaptı. Ayrıca hayvanların seslerini çıkararak sincap nefesi ve zıplayışı, kurbağa zıplayışı, aslan nefesi ve sesi ile neşelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.