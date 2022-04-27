Çocuklar eğlenceye doydu

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Kocaeli'de geleneksel Ramazan ayı etkinlikleri Anıtpark’a taşındı. Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı programda çocuklar doyasıya eğlendi.

Gölcük Belediyesi, geleneksel Ramazan akşamı etkinlikleriyle Anıtpark’ta çocuklara eğlenceli bir akşam yaşattı. Anıtpark’ta kurulan sahnede; Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Nasrettin Hoca, Aşık ve Maşuk'un yer aldığı interaktif tiyatro oyunları sergilendi. Alanı dolduran çocuklar ve aileleri geleneksel Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşayarak, eğlendi.

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