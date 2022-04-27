Başkan Sezer: "Biz büyük bir aileyiz"

Engelli bireylerle dün akşam düzenlenen iftar programında bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Biz büyük bir aileyiz" dedi.

Gölcük Kaymakamlığı ve Gölcük Belediyesi iş birliğinde düzenlenen iftar programında ilçede yaşayan engelli bireyler bir araya geldi. Programa Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hasan Aydınlı, Gölcük Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Önerbay, Gölcük Down Sendromlar Derneği Belgin Abanoz, Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi Sorumlusu Dinçer Koç ve engelli bireyler ve aileleri katıldı.



"Sevgilerini hep hissettiğim kıymetli kardeşlerim"

Engelli bireylerle ilgilenen Başkan Sezer, "Tüm engelleri aşarak hayatın içinde yer alan, yol arkadaşlarım olarak gördüğüm, karşılığında da sevgilerini hep hissettiğim kıymetli kardeşlerim, ağabeylerim, ablalarımla iftarda bir araya gelmek Ramazan akşamımızı biraz daha anlamlandırdı. Biz büyük bir aileyiz. Bu büyük aileyi bir araya gelmesinde emeği geçen herkese, davetimize katılan Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayatlarının önünde hiç bir engel olmadığını gösteren tüm kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

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